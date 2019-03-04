4 марта в Казахстане пройдут дожди и осадки

Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на юге днем в горах сильный дождь, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидаются усиление ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами – метель, туман, гололед. В Костанайской, Карагандинской областях ожидаются местами низовая метель, гололед, ветер 15-20 м/с, в Карагандинской области местами туман, в Костанайской области местами порывы 23 м/с. В Туркестанской, Жамбылской областях местами - туман, ветер 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Алматинской области местами – туман, в районе Жаланашколя ветер 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами - метель, ветер 15-20 м/с В Кызылординской области местами – туман, гололед, ветер 15-20 м/с. В Мангыстауской области местами - туман. Днем в Атырауской области ветер 15-20 м/с.

Погода в Алматы днем 7°, частично облачно.

Погода в Астане днем -5°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 4 марта.

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