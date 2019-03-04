Как Генеральная прокуратура борется с коррупционными и процессуальными нарушениями

Из 739 привлеченных к уголовной ответственности сотрудников силовых ведомств в 2018 году, 626 (602 – в 2017 году) – это полицейские, 43 (52) – сотрудники УИС, 35 (55) – представители органов национальной безопасности.

739 сотрудников силовых органов привлечены к уголовной ответственности в 2018 году. В 2017 году было привлечено 733. При этом, согласно рейтингу Transparency International, Казахстан входит в 10-ку менее коррумпированных государств среди стран Восточной Европы и Центральной Азии, опережая такие страны как Россия, Кыргызстан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным предоставленным нам Генеральной прокуратурой на официальный запрос, из 739 привлеченных сотрудников в 2018 году, 626 (602 – в 2017 году) – это полицейские, 43 (52) – сотрудники УИС, 35 (55) – представители органов национальной безопасности, 18 (9) офицеров прокуратуры, 15 (15) – сотрудники службы экономических расследований, 2-е (0) из антикоррупционной службы.

- Из них, по фактам превышения власти и должностных полномочий к уголовной ответственности привлечено 24 сотрудника (в 2017 году – 18 сотрудников), в том числе полиции - 20 (16), уголовно-исполнительной системы - 3 (2), прокуратуры - 1 (0) – (прокурор Карасайского района Алматинской области Аязбаев Д.А.), - говорится в ответе.

На вопрос "всегда ли прокуроры реагируют должным образом на обстоятельства (нарушения), указанные адвокатами, как в ходе судебных заседаний, так и на стадии расследования?", в Генеральной прокуратуре ответили, что качественное рассмотрение жалоб участников процесса является одним из приоритетных направлений органов прокуратуры.

- В случае несогласия с решением прокурора, оно может быть обжаловано в судебном порядке на основании статьи 106 УПК. В 2018 году следственные судьи рассмотрели 575 таких жалоб. Из них, доводы удовлетворены по 47, т.е. по ним действия и решения прокурора признаны незаконными. Также следует отметить, что с начала прошлого года в УПК введены поправки по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности, которые существенно расширяют полномочия адвокатов (внесены Законом от 27.12.2017г.). Теперь они вправе обратиться к следственному судье и ходатайствовать о проведении по делу любого следственного действия (кроме НСД). Это существенно повышает уровень состязательности уголовного процесса, а также гарантии защиты конституционных прав граждан (в 2018г. подано 134 ходатайства), - пояснили в надзорном органе.

Редакция также задалась вопросом относительно ведения статистики по реагированию Генеральной прокуратурой на допущенные процессуальные нарушения. "Как часто прокуратура пресекает незаконные действия органов преследования?" – спросил журналист официального представителя ведомства.

- Указанная статистика ведется Комитетом по правовой статистике и специальным учетам ГП РК. Так, в 2018 году по актам прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечено 6 519 должностных лиц (3 781), допустивших процессуальные нарушения в ходе уголовного судопроизводства, в том числе за нарушения конституционных прав граждан - 364 (609), - ответил он.

Примечательно, что в Агентстве по делам государственной службы несколько другая статистика. По их данным, за коррупционные преступления (уголовный Кодекс РК) в 2018 году привлечено 7 сотрудников АДГСПК (пять из антикоррупционной службы, один из департамента госслужбы по Карагандинской области и еще один – сотрудник филиала Академии госуправления). Еще в отношении семерых офицеров, на данный момент, ведется досудебное расследование. В пресс-службе также отметили, что все эти преступления выявлены собственными силами, и даже привели пример.

- Выявлено хищение денежных средств на сумму порядка 200 тысяч долларов, являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу, совершенному следователем по особо важным делам департамента Национального бюро по ЮКО. Учитывая тяжесть совершенного преступления, суд санкционировал ее арест сроком на два месяца, несмотря на то, что у нее на иждивении находятся несовершеннолетние дети, - рассказывали ранее в Агентстве.

Помимо этого, за вымогательство взятки в размере одного миллиона тенге от предпринимателя за прекращение досудебного расследования сотрудниками управления внутренней безопасности был задержан и впоследствии осужден офицер по особо важным делам Департамента Национального бюро по Мангистауской области.

К семерым сотрудникам, в отношении которых ведется следствие, видимо относится и офицер Агентства Керимбеков. Первое головное дело в отношении него по факту превышения должностных полномочий было возбуждено прокуратурой, по ходатайству адвоката, еще 13 ноября. В феврале 2019 прокуратура, также по ходатайству адвоката, возбудила еще одно дело – по факту провокации в отношении таможенников. (Тем временем сами таможенники вот уже 5-й месяц находятся под следствием в СИЗО). И это несмотря на то, что сам Керимбеков (его статус по делу – свидетель с правом на защиту), по словам адвокатов, не отрицает, что провоцировал сотрудников таможни на совершение уголовного правонарушения. Называя свои действия "имитацией комбинации", что вообще-то запрещено законом.

Генеральная прокуратура, пока занимается сбором информации. Хотя следственный прокурор Аубакиров официально заявлял: "если бы не провокационные действия оперативных сотрудников Антикора, то у Джумагулова, Айтенова и Тыныбаева (таможенники – от авт.) не возникло бы умысла на получение взятки, и преступление не было бы совершено".

Керимбеков, отличился и по другому делу. Так, 28 декабря 2018 года судьей суда №2 района Байконур Б. Идрисовым было вынесено частное постановление в отношении этого офицера за то, что склонял и провоцировал гражданина к совершению правонарушения. Суд выяснил, что "орган досудебного расследования, не собрав бесспорных доказательств вины Алимжанова Н. в совершении преступления, незаконно предъявил обвинение в совершении тяжкого преступления и нарушая его конституционные права, содержал его под стражей свыше 10 месяцев". Суд отпустил подсудимого из подстражи и оправдал. А в Антикоре, по этому постановлению все еще ведется внутреннее расследование.

На вопрос, будет ли прокуратура перепроверять уже закрытые дела офицера Керимбекова, на предмет допущенных нарушений, нам пояснили, что "прокурор осуществляет надзор за законностью действий и решений, принимаемых лицом, осуществляющим досудебное расследование" (то есть, не будет без обращения из вне – от авт.)

- Уголовные дела, по которым приняты решения о прекращении производства, в обязательном порядке изучаются прокурором на предмет законности и обоснованности принятого решения. При этом, данное решение может быть перепроверено и отменено вышестоящим прокурором в порядке надзора, в том числе по жалобам участников уголовного процесса, - ответил официальный представитель. Добавил, что бездействие прокурора и непринятие мер надзора по выявленным нарушениям является основанием для его привлечения к дисциплинарной либо уголовной ответственности, в зависимости от последствий.

В целом, по мнению Генеральной прокуратуры, в Казахстане ежегодно наблюдается стабильное снижение преступности на 7-10 % (в 2015 г. - 387 тысяч, в 2016 г. - 362 тысячи, снижение на 6,5 %, в 2017 г. – 316 тысяч, снижение на 12,5%).

По итогам 2018 года общая регистрация преступности снизилась на 8% (с 316 до 292 тысяч), в том числе тяжкие преступления на 20% (с 24 до 19 тысяч) и особо тяжкие – на 14% (с 2 до 1,8 тысячи). А ущерб, причиненный по уголовным правонарушениям, снизился на 25% (с 314 до 237 млрд). При том, что уровень его возмещения наоборот вырос с 39% до 51% (в 2017 возмещено 122 млрд, в 2018 – 120 млрд).

Татьяна Ковалева, Астана

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