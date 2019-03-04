Бахыт Туменова: Нужно не популизмом заниматься, а вырабатывать глубоко научный подход

Проблема курения не решается запретами.

Министерство здравоохранения РК разработало и вынесло на обсуждение новый проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", предполагающий запрет на курение в общественных местах и другие меры по борьбе с курением, которые уже поспешили назвать агрессивными к курильщикам. Среди тех, кто высказался против предлагаемых нововведений, руководитель фонда "Аман-саулык" Бахыт Туменова. Сегодня эксперт рассказала caravan.kz, почему она против жестких запретов и какие меры, направленные на снижение курения, считает правильными и эффективными.

– Бахыт Ниязбековна, на обсуждении поправок в Кодекс о здоровье вы выступали против тех инициатив, что выдвинуты минздравом по ужесточению мер по борьбе с курением. Почему вы приняли сторону курильщиков, ведь, как врачу, вам, вероятно, хорошо известны все пагубные последствия этой вредной привычки?

– Как представитель правозащитной организации, защищающей права граждан на здоровье, я рассматриваю любую проблему, в том числе табакокурение, прежде всего с точки зрения прав человека. Нельзя принимать только одну сторону, надо уметь выслушать обе стороны и найти правильное решение. А для этого нужно смотреть в корень и бороться не с последствиями, а с причинами. Как врач с многолетним стажем, я категорически против курения, так как сегодня уже доказано, что вреда от него даже больше, чем от алкоголизма и наркомании, вместе взятых, и считаю, что с ним надо бороться. Другое дело как. И вот здесь надо разбираться. Просто дело в том, что проблема курения, так же как и алкоголизма, наркомании и пр., не решается запретами. Наркотики в РК запрещены, и всего несколько лет тому назад к уголовной ответственности привлекали за употребление наркотиков. Сегодня ситуация изменилась, и к уголовной ответственности привлекают только за распространение наркотиков, но не за потребление. Это связано с тем, что пришло понимание неэффективности запрета.

Принудительное лечение алкоголизма или наркомании – практически нулевое. Пока сам человек не захочет бороться с зависимостью, толку не будет. И с курением примерно такая же ситуация.

Давайте вспомним историю запретов. В 1930-е годы в США вводили запрет на алкоголь, и это привело лишь к расцвету черного рынка, контрабанды и коррупции, но пить от этого меньше не стали. В СССР в период перестройки Михаил Горбачёв попытался вести борьбу с алкоголем, но люди пили сивуху, варили самогон, регулярно пополняя отделения больниц с отравлениями, которые иногда приводили к смертельным исходам, но от алкоголя не отказались.

Запрет на аборты, который в разные годы вводился в разных странах, тоже ничего не дал. Росло число криминальных абортов, и государства просто теряли своих женщин, как правило, многодетных матерей или совсем юных…

К XXI веку благодаря вакцинации и антибиотикам мы победили инфекционные заболевания, и на первый план среди причин смертности вышли неинфекционные. И если в мире смертность от факторов риска неинфекционных заболеваний (к таким факторам риска относятся курение, потребление алкоголя и наркотиков) составляет 72 процента, то у нас, в Казахстане, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарного диабета и болезней легких умирает 82 процента населения. Но надо понимать, что люди курят не потому, что хотят умереть, а потому что у них зависимость. И те меры, которые сейчас инициированы, могут быть очень болезненны для курильщиков, к которым я отношусь как к пациентам. То есть как к людям, которые терпят бедствие, к больным. И им надо помогать, а не усугублять их положение запретами.

Я понимаю своих коллег из министерства здравоохранения, которые хотят добиться снижения высокой цифры смертности от неинфекционных заболеваний, одним из факторов риска которых считается курение, но запреты не дадут эффективного решения, а лишь загонят проблему внутрь. Мы не получим результата, но начнем агрессивно действовать против курильщиков, которые между тем такие же граждане страны, как и люди некурящие.

– Какой выход из сложившейся ситуации видите вы? Какие меры могли бы помочь снизить число курильщиков в стране?

– В последние годы я пришла к концепции снижения вреда, которую считаю намного более эффективной в борьбе с курением и другими зависимостями, являющимися факторами риска развития ряда заболеваний. Тут уместно вспомнить пример метадоновой заместительной терапии для наркозависимых. Метадон – тоже наркотический препарат, но это медицинский препарат, он не вызывает наркотического опьянения, не ведет к росту преступности, и получение его пациентами контролируемое.

Практика показала, что метадоновая заместительная терапия дает хорошие результаты.

Эту теорию можно и нужно применять и к курильщикам. Мы должны стремиться предложить им менее вредную альтернативу. Тем более что такая уже создана, и на рынок выпущены инновационные изделия, в которых исключен процесс горения. Люди привыкают к никотину и испытывают зависимость от него, а основной вред получают от продуктов горения – процесса, которым сопровождается курение традиционных сигарет. Но инновационные альтернативные системы доставки никотина являются принципиально другими продуктами по сравнению с традиционными сигаретами, поэтому их нельзя рассматривать вместе, в составе одной группы, а только отдельно – в качестве разных категорий.

Также отмечу, что проблема борьбы с курением не является чисто медицинской – это проблема всего общества. В советское время, например, была знаменитая реклама о том, что капля никотина убивает лошадь.

Но, как выяснилось в последние десятилетия, никотин сам по себе не несет такого огромного вреда, как продукты горения в сигарете, – это подтверждает мировое научное сообщество.

Сегодня у нас объективно нет качественного подхода к информационной работе по борьбе именно с курением. Хотя информировать – это наша, медицинских работников, задача, а человек уже имеет право выбора и должен нести ответственность за свой выбор. Нынешняя команда медиков в какой-то степени расплачивается за тот провал, который был допущен в информационной работе в последние два с лишним десятилетия.

Должно быть умеренное повышение цен на традиционные сигареты и одновременно пропаганда здорового образа жизни. Причем не просто пропаганда.

Ведь мы можем наполнить школьные буфеты полезными салатами и фруктами, но если ребенок видит в рекламе чипсы, а дома привык есть лагман, то это он и захочет купить. А если их не будет в ассортименте, то не купит ничего. Так и с курением: мало просто говорить о вреде курения, нужно вести грамотную, активную, системную профилактическую работу, то есть пропаганду на общенациональном уровне среди потенциально уязвимых групп населения (которые еще не имеют вредных привычек) с использованием всех современных средств пропаганды – Интернета, социальных сетей, модели для подражания.Такая "вакцинация" против всех вредных привычек – потребления табака, алкоголя, наркотиков – приверженность здоровому образу жизни, правильному питанию и т. п. должна выстраиваться дифференцированно, с учетом возрастных особенностей групп, например, для детей до 6 лет, от 6 до 12, для подростков, и вести ее над активно для лиц до 18 лет (с учетом того, что в это время они учатся в школах, колледжах и вузах). Цель такой пропаганды – уберечь подрастающее поколение от этих пагубных привычек.

Отдельно должна быть разработана программа работы с теми, кто уже курит, но хотел бы отказаться от этой вредной привычки.

А вот заядлым курильщикам, то есть тем, кто курит уже много лет и не хочет или не может бросить в силу сильной зависимости, надо еще и предлагать привлекательную альтернативу и доводить до их сведения, что у них есть возможность существенно снизить риски для жизни, связанные с потреблением табака.

Поэтому такие продукты, как электронные сигареты и системы нагревания табака, могут стать той альтернативой, которая снижает вред от курения, но позволяет курильщикам получать никотин, от которого они зависимы.

Кстати, в 2017 году мы проводили исследование, которое выявило, что альтернативные виды курения, в том числе электронные сигареты, не являются стартовыми. К ним прибегают только заядлые курильщики, которые хотят бросить курить или снизить вред от курения.

– Есть ли у нас в стране исследования на тему курения и курильщиков и используем ли мы опыт других стран, в частности, определяя политику в отношении новых альтернативных продуктов?

– У нас не хватает как собственных исследований, так и системного изучения исследований, проводимых в других странах. Например, мы элементарно не знаем, какой он – портрет современного казахстанского курильщика? По данным международных исследований, курят везде, но больше все-таки в бедных странах. И это еще раз доказывает, что курение – это проблема не только медицинских работников, но и всего общества. Играют роль меры по повышению качества жизни, борьба с безработицей и бедностью. Мы, конечно, не самая бедная страна, но и далеко не самая богатая.

На общественных слушаниях, посвященных поправкам в Кодекс о здоровье, озвучивались данные о том, что в Казахстане более 4 миллионов страдают из-за курения и более 2 миллионов из них – это активные курильщики.

То есть 22 процента населения страдают от курения, и если ввести жесткие запретительные меры, то это вызовет социальное напряжение.

Поэтому нужно не популизмом заниматься, а вырабатывать глубоко научный подход и учитывать опыт других, прежде всего развитых стран.

Например, в Великобритании государственный департамент здравоохранения опубликовал "Обзор доказательств по электронным сигаретам и системам нагревания табака – 2018" в рамках "дорожной карты" по контролю за табаком "На пути к бездымному поколению". И основной упор в ней сделан не на меры запретительного характера, а на предоставление возможности рассмотреть альтернативные продукты как способ снижения вреда от курения. То есть здравоохранение Великобритании поддерживает концепцию снижения вреда, и это не просто позиция общественных организаций, а позиция официального государственного органа, основанная на изучении множества научных исследований. И если сегодня альтернативные системы доставки никотина применяются в Великобритании, Швеции, Швейцарии, Японии и ряде других развитых стран, то почему бы Казахстану не рассмотреть этот вопрос?

– Вы говорите, что проблема курения – это проблема всего общества. Какую еще работу кроме пропаганды здорового образа жизни и предоставления менее вредной альтернативы курению можно было бы активизировать?

– Занятия спортом могут обеспечить сильнейшую мотивацию для отказа от вредных привычек. Есть очень показательный пример Исландии. Это маленькое государство с населением около 350 тысяч человек. В этой стране ученые еще в середине 1990-х годов выяснили, как разнообразные вещества вызывают биохимические процессы в мозге, от которых становится зависим организм. Они решили найти виды деятельности, стимулирующие те же процессы естественным образом.

В результате государством была принята и профинансирована программа, позволяющая школьникам получать бесплатные мастер-классы по любому виду спорта или искусства.

Им предложили участвовать в программе три месяца, но многие продолжили занятия и спустя несколько лет. Всего через пару десятилетий благодаря одной только этой программе число курящих исландских подростков сократилось с 23 до 3 процентов.

В то же время исландская молодежь начала демонстрировать выдающиеся спортивные достижения.

Самый яркий пример – национальная сборная по футболу, принимавшая участие в двух крупнейших турнирах за прошедшие два года. В 2016 году команда участвовала в чемпионате Европы во Франции, где добилась лучшего результата за всю историю исландского футбола, пройдя в одну четвертую финала, а на чемпионате мира в России показала отличную готовность, сыграв вничью со сборной Аргентины.

А у нас, к сожалению, спорт стал коммерционализированным, и доступ к нему имеет далеко не каждый. Так что корни у курения социальные, и в ответе за него не одни только медики.

Медицинские работники сталкиваются, как правило, с последствиями всех пагубных привычек, в конце концов приводящих к тем или иным заболеваниям.

Поэтому в вопросе борьбы с курением акцент надо делать не на запреты, а на профилактические меры среди тех, кто еще "не заболел" этой вредной привычкой. Это сложнее, но гораздо эффективнее.

Ален РУЗИЕВ, АЛМАТЫ

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