5 грандиозных инвестиционных проектов России и ближнего зарубежья

Выбранные проекты - долгосрочные и могут заинтересовать как мелких, так и крупных бизнесменов.

Московская аналитическая компания провела исследование инвестиционного рынка России и ближнего зарубежья. Цель исследования - уникальные, масштабные проекты, способные привлечь капитал и развить регион. После тщательного изучения были выделены наиболее грандиозные проекты. Выбранные проекты - долгосрочные и могут заинтересовать как мелких, так и крупных бизнесменов. Инвесторы смогут купить номер отеля, магазин или "пожизненную точку" на крытом рынке.

DOSTYQ Market

Универсальный оптово-розничный крытый рынок, площадью 62 000 кв. м., строящийся в г.Астана, способен принять на своей территории до 5000 предпринимателей. Данный проект не имеет аналогов на территории Казахстана и ближнего зарубежья. Главная его особенность - это первый столичный рынок, продающий торговые площади в частную собственность. Один раз купив торговую площадь, вы обеспечиваете себя доходом от 11% годовых на всю оставшуюся жизнь.

Cпроектированный московской проектной группой Kanayan Retail & Development Consulting рынок состоит из 4 этажей, имеет собственное парковочное пространство на 2000 машиномест, 17 лифтов и 8 эскалаторов. Стоит отметить, что Kanayan Retail & Development Consulting проектировали казахстанские известные торговые центры, как: ТРЦ "Atakent Mall" и ТРЦ "ADK" в г. Алматы, ТЦ "Москва" в г. Астана и т.д. Планируется привлечь покупательский поток до 50 000 клиентов в сутки, что сулит многомиллионные доходы для совладельцев и арендаторов. Этот рынок по масштабам и размаху торговой деятельности схож с "алматинской барахолкой". При этом имеет ряд уникальных особенностей:

- полностью крытый, с инфраструктурой гипермаркетов и торговых центров;

- продуманная транспортная развязка и логистика;

- более 300 000 наименований товаров: овощи-фрукты, галерея одежды, мебель, детские товары и игрушки и многое другое. https://dostyq-market.kz/

Twin Tower

Крупнейший застройщик в Европе и на постсоветском пространстве - международный холдинг ORBI GROUP в центре туристического Батуми строит гостиничный комплекс 5* с современным дизайном интерьера. Компания предлагает в собственность апартаменты на первой линии в 100 метрах от моря. Номера продаются под ключ, с итальянской мебелью и техникой известных брендов.

Парк "Остров мечты"

Новый детский парк появится на территории Нагатинской поймы в Москве уже в 2019 году. Это будет один из крупнейших крытых тематических парков в мире. Его площадь - около 100 га. На его территории будут располагаться детские аттракционы, 200 предприятий малого и среднего бизнеса, более 40 кафе и ресторанов. "Остров мечты" станет первым парком развлечений мирового уровня в России.

Парк "Меруерт"

Еще один парк - конкурент парижского Диснейленда появится в Астане. Развлекательный парк намерена построить группа частных инвесторов и будет находиться в районе Кургальжинской трассы.

Общая площадь - 180 га. На территории парка расположатся аквапарк, зона космических исследований, "остров пиратов", зона детских аттракционов и экстремальных горок, парк миниатюр и гигантов, конно-спортивный, гостиничный, кино-концертный комплекс, альпийская деревня, горнолыжный курорт, средневековой замок, океанариум и многое другое.

Silk Tower

Гостиничный комплекс, яхт клуб, жилые комплексы, казино, развлекательный центр и многое другое - планирует построить Silk Road Group в г. Батуми.

Грузинские власти возлагают большие надежды на проект, который станет визитной карточкой Батуми и надеются, что проект внесет важный вклад в привлечение больших инвестиций и развитие туризма.

Общая стоимость проекта составляет 250 млн. долларов.

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