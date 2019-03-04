Казахстанской криминалистике исполнилось 100 лет

В честь 100-летия службы полицейские навестили дом основоположника советской криминалистики в ЗКО.

В преддверии юбилейной даты профессионального праздника, а именно, 100-летия оперативно-криминалистической службы, сотрудники ОКУ Департамента полиции ЗКО посетили дом основателя криминалистической службы ЗКО, ветерана великой отечественной войны Чертилина Владимира Андрияновича, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

В доме встретила его дочь Кошечкина Людмила Владимировна, 1952г.р., которая пошла по стопам отца и посвятила жизнь службе в ОВД. Сейчас Людмила Владимировна - ветеран органов внутренних дел.

В Западно-Казахстанской области становление экспертно-криминалистической службы началось в 1950 году с создания научно-технического подразделения. Поэтому Владимира Андрияновича можно уверенно и заслуженно считать первым экспертом и практически единственным представителем профессии в КазССР.

Сразу после окончания ВОВ награжден орденом "Красная Звезда", медалями "За взятие Берлина", "За боевые заслуги" и другие. С 50-х годов по 80-е прошлого века ветеран Великой Отечественной войны, дошедший до Берлина, ныне подполковник милиции в отставке Чертилин Владимир Андриянович фактически является организатором криминалистической службы ЗКО.

- Рассказать о достижениях и заслугах этого человека не хватит дня. Сегодня сложно представить, как молодому сотруднику в послевоенное время практически на пустом месте приходилось не просто работать, а создавать новые методики, проводить исследования, производить фотоснимки, выполнять различные экспертизы. Не хватало приборов, приспособлений и специальной литературы. Даже не у кого было получить профессиональную помощь, консультацию. Однако для бойца с техническим образованием прошедшего войну от начала до конца и дошедшего до Берлина – такие задачи не являлись тупиковыми. Энтузиазма, изобретательности и энергичности Владимиру Андрияновичу было не занимать. И сегодня память о нем живет вместе с его работами, а внесенный им вклад в научно-техническую базу будет жить, пока жива криминалистика, - рассказал начальник оперативно-криминалистического управления Департамента полиции Западно-Казахстанской области полковник полиции Серик Садыков.

Помимо своих прямых обязанностей боевой офицер принимал активное участие в общественной жизни, на собраниях выступал с критикой имеющихся недостатков. Был избран членом Редколлегии стенной газеты курса "Криминалист" г. Москва. Но боец вернулся домой в Уральск и превосходно завершил карьеру в родных краях. Как говориться, "где родился, там и пригодился".

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