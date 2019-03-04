Казахстанцы стали меньше летать на самолетах

В текущем году пассажирские авиаперевозки сократились сразу на 8% за год, авиабилеты подорожали на 19%.

Казахстанцы стали меньше пользоваться авиаперевозками, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.

В пассажирские авиаперевозки сократились сразу на 8% за год, авиабилеты подорожали на 19%.

Тем временем национальный авиаперевозчик расширяет географию: весной Air Astana планирует увеличить частоту полетов в Ташкент, а в 2020 году — запустить прямые рейсы в США.

По итогам прошлого года* авиаперевозки пассажиров увеличились в сравнении с 2017 годом почти на 7%, а пассажирооборот — сразу на 12,5%.

Однако начало текущего года выглядит менее оптимистично. Так, за первый месяц перевозки пассажиров сократились в сравнении с январём 2018-го на 8,3%, а пассажирооборот — на 3,1%.

Аналогичная ситуации наблюдается и с грузовыми авиаперевозками: по итогам прошлого года перевозки грузов выросли на 29,8% к 2017-му, грузооборот — на 4,4%. Однако за первый месяц текущего года перевозки грузов сократились на 17,2% к прошлогоднему январю, а грузооборот — на 23,3%.

* январь–декабрь

Национальный авиаперевозчик Air Astana, акционерами которого являются АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (51%) и Bae systems (49%), планирует усилить в текущем году узбекское направление: с 1 апреля возрастёт частота полётов в Ташкент. Кроме уже существующих ежедневных рейсов из Алматы, дополнительные рейсы будут выполняться в 21:00 по понедельникам, четвергам и субботам. Дополнительные рейсы из Астаны, помимо существующих 4 рейсов в неделю, будут совершаться в 07:40 по понедельникам и четвергам.

Авиакомпания выполняет полеты из Алматы в Ташкент с декабря 2010-го, а из Астаны — с мая 2012 года. С момента запуска рейсов в Узбекистан Air Astana перевезла более полумиллиона пассажиров и 700 тонн груза. Полёты выполняются на Airbus A320 и Embraer 190.

Следующий год ознаменуется открытием ещё одного важного направления: компания планирует запустить прямой рейс из Казахстана в США.

Напомним, согласно последнему годовому отчёту компании, в 2017 году количество международных перевозок увеличилось на 23% за год.

Несмотря на сокращение пассажирских авиаперевозок, доходы от них выросли по итогам января 2019-го на 5,7% за год, до 24,8 млрд тг.

Доходы в перевозке грузов, напротив, сократились: сразу на 17% за год, до 440 млн тг.

Заметим, прошлый год завершился ростом доходов от перевозки пассажиров на 16,1% к 2017-му, грузов — на 15,8% за год.

Рост доходов при сокращении пассажирских перевозок обеспечен, в том числе, удорожанием авиабилетов. По итогам января годовой рост цен на билеты составил сразу 19%. Для сравнения, за первый месяц 2018-го цены на авиаперевозки поднялись для пассажиров всего на 3,1% за год.

Наибольшее удорожание наблюдалось в Мангистауской (сразу на 59,1% за год), Жамбылской (на 43,3%) и Кызылординской (на 35,4%) областях.

В то же время в Актюбинской и Северо-Казахстанской областях цены на авиабилеты сократились на 4,1% и 7,9% соответственно.

В Акмолинской и Алматинской областях цены остались без изменений.

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