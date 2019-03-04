Сирийские СМИ сообщили о гибели мирных жителей при авиаударе коалиции США

Среди погибших и раненых есть женщины и дети.

Жители деревни Багуз на юго-востоке Сирии погибли в результате авиаудара международной коалиции, применившей запрещенный международными конвенциями белый фосфор, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское гостелевидение.

По данным телеканала, авиаудары по фермам в Багузе были нанесены в ночь на понедельник. Среди погибших и раненых есть женщины и дети.

Ранее 2 марта СМИ сообщали об авиаударах коалиции по Багузу с применением белого фосфора. Тогда данные о погибших и раненых не приводились. В международной коалиции информацию о применении фосфора опровергли.

Поддерживаемые США арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) объявили в пятницу о возобновлении операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в деревне Багуз на юго-востоке Сирии после перерыва, выделенного на эвакуацию мирных жителей. По заявлению SDF, в Багузе остались только террористы.

Глава пресс-центра SDF Мустафа Бали заявил в среду, что после того, как 9 февраля было объявлено о финальном штурме Багуза, этот район рядом с иракской границей покинули около 15 тысяч человек. По данным SDF, большинство оставшихся в Багузе боевиков ИГ* - иностранцы, которые засели в выкопанных ими туннелях.

SDF уже несколько месяцев при авиационной поддержке международной коалиции во главе с США ведут боевые действия против остатков ИГ*. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении коалицией белого фосфора. Официальный Дамаск призывал ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории Сирии. В Пентагоне отказываются раскрывать информацию о типе боеприпасов, применяемых в Сирии, но заверяют, что они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"* (террористическая группировка, запрещена в России), причем, в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане

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