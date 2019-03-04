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Завершилась трансформация НАТР в QazTech Ventures

Компания сфокусируется на развитии венчурного рынка и технологического предпринимательства.

Фото : Пресс-служба АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"4 марта 2019, 10:32

Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщает о завершении трансформации деятельности своей дочерней организации АО "Национальное агентство по технологическому развитию" и ее переименовании в АО "QazTech Ventures", передает Zakon.kz.

Отныне предоставлением инновационных грантов будет заниматься АО "Казахстанский центр промышленного развития", а QazTech Ventures сфокусируется на развитии венчурного рынка и технологического предпринимательства. В этих целях определены основные три направления деятельности АО "QazTech Ventures": венчурное финансирование, поддержка частных бизнес-инкубаторов и технологический консалтинг.

Так, АО "QazTech Ventures" планирует работать в формате фонда фондов и создавать венчурные фонды, направленные на поддержку технологических компаний в Казахстане.

В рамках инструмента бизнес-инкубирования будет оказываться финансовая поддержка деятельности инкубаторов путем возмещения их операционных расходов, а также финансовая поддержка проектов этих инкубаторов.

В рамках технологического консалтинга будут оказываться услуги по технологическому брокерству в формате В2В, а также технологическая экспертиза проектов.

Вышеназванные инструменты и мероприятия позволят осуществлять как поддержку развития высокотехнологичных компаний на ранней стадии развития, так и посевные инвестиции при дальнейшем росте и вывода этих компаний на более развитый уровень с продуктами и услугами с высокой добавленной стоимостью.


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