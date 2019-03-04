В Актюбинском автоЦОНе задержан "помогайка" за мошенничество
По указанному факту начато досудебное расследование по ст.190 УК "Мошенничество".
Фото : Zakon.kz4 марта 2019, 10:33
В Актюбинской области задержали мужчину, "помогавшего" за вознаграждение получить водительское удостоверение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.
"Сотрудникам Управления собственной безопасности Департамента полиции Актюбинской области поступила информация, о неизвестном лице, который в специализированном ЦОНе за денежное вознаграждение предлагает услуги по сдаче экзамена и практического вождения необходимые для получения водительского удостоверения", - сообщили в полиции.
При проведении оперативных мероприятий установлен и задержан местный житель, у которого изъяты весь перечень документов, необходимый при получении водительского удостоверения на гражданина "А".
"Задержанный признался, что действительно обещал за 50 тысяч тенге оказать содействие при получении водительского удостоверения без экзаменов и практического вождения, однако реальной возможности не имел", - рассказали в департаменте.
По указанному факту начато досудебное расследование по ст.190 УК "Мошенничество".
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