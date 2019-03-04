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По всему Казахстану отметили Всемирный день тенниса

В этот день каждый житель Казахстана совершенно бесплатно смог поиграть в теннис, так как во всех теннисных центрах страны был день открытых дверей.

Фото : ktf.kz4 марта 2019, 10:48

Вчера, 3 марта, в Астане в Национальном теннисном центре прошел Всемирный день тенниса, где участвовали дети, которые занимаются по программе "Теннис до 10". Все они играли в мини-теннис, а также участвовали в эстафетах, передает Zakon.kz.

"Международный день тенниса проводится во всем мире с 3 по 5 марта. В нашей стране он отмечается массово и зрелищно. Сегодня во всех регионах страны дети собрались в теннисных центрах, некоторые из них впервые взяли ракетку в руки. Цель этого праздника – популяризация этого вида спорта", – сказал вице-президент федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев.

Всемирный день тенниса был запущен в 2013 году по инициативе Международной федерации тенниса с целью увеличить популярность тенниса и привлечь в игру больше молодежи. В этот день во многих странах мира прошли показательные уроки со звездами мирового тенниса.

В этот день каждый житель Казахстана совершенно бесплатно смог поиграть в теннис, так как во всех теннисных центрах страны был день открытых дверей.

В этом году в Алматы в новом теннисном центре "Эйс" Всемирный день тенниса отметили необычно. Там можно было не поиграть в теннис и посмотреть цирковое шоу - Мурата Мутурганова. Помимо этого, каждый желающий участвовал в конкурсе рисунков.


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