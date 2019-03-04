Мир в ярких красках: как часто надо водить ребенка к офтальмологу

В любом возрасте, будь то ребенок или взрослый, проходить осмотр у офтальмолога надо не реже 1 раза в год.

Зрение – это орган, который является неотъемлемой частью восприятия внешнего мира. Особенно этот процесс важен для ребенка, в период его новых открытий и достижений. Но логика многих родителей такова, что пока не заболит – к врачу идти не обязательно, но это ошибка.

Для детей возможность видеть это важная составляющая психомоторного развития, так как, не имея социального опыта, ребенок сначала воспринимает все визуально. Поэтому очень важно сохранить зрение в лучшем состоянии.

К офтальмологу необходимо водить ребенка даже, если его ничего не беспокоит. Существует ряд заболеваний, которые на первых стадиях проходят абсолютно незаметно, а на последних – могут повлечь потерю зрения. Такие патологии может обнаружить специалист при должном осмотре.

Помимо этого, современные дети не представляют свою жизнь без смартфонов, планшетов и компьютера, а они дают большую нагрузку на органы зрения, что может привести к ранней близорукости.

Как часто нужно посещать детского окулиста

В любом возрасте, будь то ребенок или взрослый, проходить осмотр у офтальмолога надо не реже 1 раза в год.

Первый осмотр у доношенного ребенка проходит в возрасте 1-3 месяцев. Это позволяет выявить наследственные заболевания глаз, диагностировать астигматизм, младенческую глаукому, катаракту, а также распознать ретинобластому. Недоношенные дети должны начать наблюдение у офтальмолога раньше.

Затем стоит обратиться к офтальмологу в 6 месяцев и в год. Далее – раз в год.

Помимо профилактической диагностики, детей обязательно показывают врачу перед оформлением в детский сад, в возрасте 3-х лет, в 5-7 лет (перед школой).

Родителям, которые имеют проблемы со зрением, лучше отводить ребенка на осмотр как можно чаще, так как велика вероятность того, что у него могут быть также некие патологии.

Почему важно не упустить момент

У детей очень гибкая зрительная система, поэтому подкорректировать ее в случае возникновения заболевания, намного легче в юном возрасте. Органы зрения у детей заканчивают формироваться к 14-ти годам.

Некоторые заболевания глаз зачастую могут быть связаны с нарушениями кровотока в позвоночных сосудах, мозгового кровообращения, патологии иногда возникают после травм. При обнаружении заболевания глаз, связанного с проблемами позвоночника или мозга, на помощь офтальмологу приходят нейрохирург и невролог.

Как проводят осмотр

Совсем маленьким детям, не умеющим говорить и не понимающим, что от них требуют, проводят осмотр в виде зрительного наблюдения. Для детей разных возрастов устраивают разные тесты.

Более взрослые дети могут без сложностей пройти осмотр. В большинстве своем все методы диагностики проводятся безболезненно. Процедуры, вызывающие неприятные ощущения, проводятся при местной анестезии.

Обычно детям и подросткам проводят тест на остроту зрения, используя таблицу и рефрактометрию. Здесь можно выявить близорукость, дальнозоркость, астигматизм и другие заболевания.

Тест на восприятие цвета позволяет определить есть ли у ребенка дальтонизм.

С помощью ретиноскопии изучают структуру глазного дна. С помощью ретиноскопа можно диагностировать диабетическуюретинопатию.

Состояние роговицы, конъюнктивы, хрусталика, сетчатки и зрительного нервадиагностируют, используя щелевую лампу.

Тонометрия применяется для измерения внутриглазного давления. Повышенное давление может оказаться таким опасным заболеванием, как глаукома. Чем раньше распознать глаукому, тем шанс потерять зрение – меньше.

Тест на зрительные поля. Помогает обнаружить слепые зоны в поле зрения, указывающие на поражение оптической или рецепторной части глаза.

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