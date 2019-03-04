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Казахстану надо продолжить подготовку миротворцев

В качестве наблюдателей наши военнослужащие участвовали в миссиях ООН в Гаити, Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре и Либерии.

Фото : inform.kz4 марта 2019, 11:15

На правительственном часе в мажилисе парламента РК, посвященном итогам деятельности Казахстана в Совете безопасности ООН, депутат Мухтар Ерман высказался по поводу необходимости продолжения подготовки казахстанских военных наблюдателей для миссий ООН, передает корреспондент Zakon.kz.

- Важным практическим результатом интенсивной двухлетней работы Казахстана в Совбезе ООН стало развертывание казахстанского миротворческого контингента в Ливане. Данное решение является логичным продолжением политики Президента нашей страны Нурсултана Назарбаева по укреплению мира и международной безопасности, которую наша страна проводит с первых дней Независимости, - сказал Ерман.

По его словам, парламент Казахстана ратифицировал меморандум о порядке совместного развертывания казахстанского контингента в составе индийского батальона во временных силах ООН в Ливане.

- В качестве наблюдателей наши военнослужащие участвовали в миссиях ООН в Гаити, Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре и Либерии. По итогам деятельности РК в Совбезе ООН министерство обороны совместно с министерством иностранных дел надо продолжить работу по подготовке казахстанских военных наблюдателей, - считает мажилисмен.

Оксана Скибан, Астана


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