Массовая драка затевалась между болельщиками "Кайрата" и "Астаны"
Ряд молодых людей доставили в УП для беседы.
Фото : кадр видео instagram4 марта 2019, 11:32
Массовую драку пресекли сотрудники полиции в Алматы на территории Центрального стадиона, передает Zakon.kz.
Речь идет о любителях футбола и фанатах клубов "Кайрат" и "Астана", матч между которыми прошел 3 марта. В игре за Суперкубок победила "Астана".
- Сотрудниками полиции, несшими службу по охране общественного порядка во время футбольного матча на Центральном стадионе Алматы, была своевременно пресечена попытка потасовки между группой молодых людей, которые для установления личности были доставлены в отдел полиции при УП Бостандыкского района. В последующем с ними была проведена праворазьяснительная беседа по недопущению впредь нарушений общественного порядка, - прокомментировали инцидент в пресс-службе ДП города.
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