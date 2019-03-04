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Курс доллара немного подрос на торгах

Средневзвешенный курс доллара составил 376,54 тенге.

Фото : azh.kz4 марта 2019, 11:36

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 376,54 тенге за доллар (+0,64 тенге), объем торгов – 58,086 млн долларов (-8 964 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7486 тенге за рубль (+0,0403 тенге), объем торгов – 25 млн рублей (+20 000 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,3591 тенге за юань (+0,3685 тенге), объем торгов – 2 300 тыс. юаней (+1 200 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 376,1-377,7 тенге, евро - 428,1-430,5 тенге, рос.рубля - 5,73-5,78 тенге.

В торгах приняли участие 19 банков.


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