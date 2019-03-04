Курс доллара немного подрос на торгах
Средневзвешенный курс доллара составил 376,54 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 376,54 тенге за доллар (+0,64 тенге), объем торгов – 58,086 млн долларов (-8 964 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7486 тенге за рубль (+0,0403 тенге), объем торгов – 25 млн рублей (+20 000 тыс. рублей).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,3591 тенге за юань (+0,3685 тенге), объем торгов – 2 300 тыс. юаней (+1 200 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 376,1-377,7 тенге, евро - 428,1-430,5 тенге, рос.рубля - 5,73-5,78 тенге.
В торгах приняли участие 19 банков.
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