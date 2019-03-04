Первый груз в Индию отправлен через Афганистан

Безопасность в Афганистане откроет центральноазиатским товарам кратчайший путь к Индийскому океану.

Одним из ключевых приоритетов политического обращения Президента РК Нурсултана Назарбаева к Совбезу ООН стало укрепление безопасности в Афганистане. Этот аспект подчеркнул депутат Мухтар Ерман, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисмена, важным итогом деятельности Казахстана в Совбезе ООН стал рейд делегации Совбеза в Афганистан.

- Это стало отражением одного из ключевых приоритетов политического обращения главы государства к Совбезу ООН. А именно - содействие миру в Афганистане и формирование региональной зоны мира в Центральной Азии, - сказал он на правчасе в Мажилисе Парламента РК, посвященном итогам деятельности Казахстана в Совете безопасности ООН.

При этом Ерман добавил, что укрепление безопасности в Афганистане создаст потенциальные условия для реализации важных экономических проектов по развитию инфраструктуры, поставки электроэнергии, расширению торговли и транзитных услуг.

- Это откроет центрально-азиатским товарам кратчайший путь к Индийскому океану, а также создаст возможности для обратного транзита товаров, в том числе через Казахстан. Буквально 24 февраля текущего года президент Афганистана открыл транспортный коридор в Индию, через иранский порт Чабахар, и первые 570 тонн груза были отправлены в Мумбаи, - сообщил депутат.

В целом, он отметил, что участие Казахстана в работе важнейшего политического органа - в системе Совбеза ООН является "особенно значимым, ответственным для нашей страны".

- Конструктивная и дальновидная политика, проводимая Нурсултаном Назарбаевым с первого этапа независимости, позволила занять особое место в глобальном пространстве. Участие Казахстана в деятельности Совбеза ООН - это, прежде всего, признание заслуг главы государства в установлении мира и согласия, - заключил Ерман.

Оксана Скибан, Астана.

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