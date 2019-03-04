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Атамкулов: Страны с ядерным оружием считают его наличие гарантом стабильности

Сейчас МИД занимается активной реализацией инициативы главы государства – "мир без ядерного оружия к 2045-му году".

Фото : Kursiv.kz4 марта 2019, 11:46

Поддержать ратификацию готовящегося соглашения о ядерном разоружении попросил депутатов мажилиса министр иностранных дел Бейбут Атамкулов во время правительственного часа, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что одной из важнейших инициатив Казахстана за время участия в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена организации стала принятая декларация Всемирного разоружения.
Кроме того, за это время Казахстан стал страной-депозитарием банка низкообогащенного урана.

- Мы выиграли этот международный тендер, сегодня такое решение принято. И у нас в Усть-Каменногорске на одном из наших предприятий будет размещаться этот банк. Это большое достижение, это еще один показатель миролюбия и стремления Казахстана в рамках ядерного разоружения. Сейчас идет ратификация соглашения о ядерном разоружении, и здесь я хотел бы попросить вас уважаемые депутаты, поддержать ратификацию будущего соглашения, - сказал Атамкулов депутатам.

По его словам, сейчас МИД занимается активной реализацией инициативы главы государства – "мир без ядерного оружия к 2045-му году". По его словам, многие страны, являющиеся крупными держателями ядерного вооружения в принципе соглашаются с Казахстаном о необходимости отказываться от ядерного оружия.

- Мы даем этим странам сигнал, что необходимо сокращать. Конечно, страны с ядерным оружием считают, что гарантом стабильности является наличие этого оружия. Но на сегодняшний день в мире уже разработаны технологии по переводу высокообогащенного урана в низкообогащенный, банк имеется. Уже есть платформа и база, и мы в этом направлении идем, - заключил он

Татьяна Ковалева, Астана


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