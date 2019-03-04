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Какая погода ждет казахстанцев в ближайшие три дня

Погоду в большинстве областей будут по-прежнему определять атмосферные фронты, которые вызовут на севере и востоке местами снег, метель.

Фото : Pixabay4 марта 2019, 11:57

В РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на ближайшие три дня, передает Zakon.kz.

В первые выходные марта температура воздуха на всей территории Казахстана была выше климатической нормы на 7…13°С, на западе на 1…3°С, а максимальная температура воздуха положительная, за исключением западных и крайних северных районов республики.

В предстоящие трое суток, 5-7 марта, погоду в большинстве областей будут по-прежнему определять атмосферные фронты, которые вызовут на севере и востоке местами снег, метель, сильный порывистый ветер и гололёд. На остальной территории Казахстана предполагаются осадки в виде мокрого снега, на юге преимущественно дождь.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.


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