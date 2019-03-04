Депутаты опасаются, что Россия и США начнут размещать ПВО на союзных территориях

Из Договора по ракетам средней и малой дальности вышли Россия и США - очень важных игрока на мировой арене.

На правительственном часе в мажилисе парламента РК, посвященном итогам деятельности Казахстана в Совете безопасности ООН, речь зашла о глобальных рисках миру и безопасности, исходящих от ведущих держав, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Ахмет Мурадов, сегодня наблюдается "очень серьезная милитаризация", в том числе и вокруг Казахстана.

- И мы находимся в союзе разных соглашений: ШОС, ОДКБ и другие. По разным форматам, по разным уровням договоренностей. Наши друзья в той или иной степени заявляют вещи, которые для нас становятся рисками в будущем. Мы говорим об отказе от ядерного оружия, за безъядерный мир, то Америка и Россия сегодня друг другу угрожают откровенно войной и нанесением ударов и по территориям, откуда исходит опасность, и даже по центру принятия решений. В этом соотношении как смотрится наша страна? Что мы можем сделать в этом плане для смягчения этой обстановки, может ли Казахстан организовать такую площадку, чтобы снизить риски не только для нас, но и для всех, с кем у нас очень добрые отношения? - поинтересовался он у главы внешнеполитического ведомства РК.

По словам министра иностранных дел Бейбута Атамкулова, это "очень актуальный вопрос".

- Вопрос очень актуальный. Действительно, буквально недавно из Договора по ракетам средней и малой дальности вышли две страны (Россия и США) - оба очень важных игрока на мировой арене. И это, в свою очередь, конечно, уже определяет, что будет определенная гонка вооружений, создание и размещение новых ракет на союзнических территориях где-то по периметру, который будет касаться, может быть, и наших союзников, - сказал он.

В то же время глава ведомства указал, что Президент РК Нурсултан Назарбаева практически на всех площадках говорит со своими коллегами об опасности такого пути.

- Буквально на прошлой неделе на площадке во Вьетнаме встретились лидеры двух государств США и Северной Кореи. Это уже их вторая встреча, где обсуждается разоружение. К сожалению, этой сделки у них не получилось. Сегодня наши крупные соседи и на востоке, и на юге имеют большой ядерный потенциал. Поэтому не зря на той площадке, на которой Казахстан был два года, одной из главных тем была тема ядерного разоружения. Наш глава государства, начиная с самого создания страны, с момента отказа от ядерного оружия, а он у нас был четвертый в мире, на постоянной основе ведет эту политику. Мы на различных площадках, где Казахстан присутствует, глава нашего государства, и мы и вы, депутаты обеих палат парламента, проводите эту работу, - заключил Атамкулов.

Оксана Скибан, Астана

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