МИД РК призвал Венесуэлу решить конфликт мирным путем

Что касается контекста Совбеза ООН, ситуация в Венесуэле не наносит ущерба международной безопасности.

Вице-министр иностранных дел РК Ержан Ашикбаев в кулуарах мажилиса выразил позицию МИДа по ситуации в Венесуэле, передает корреспондент Zakon.kz.

- В том, что касается контекста Совбеза ООН, ситуация в Венесуэле не наносит ущерба международной безопасности, - сказал Ашикбаев.

По его словам, Казахстан считает эту ситуацию "национальным вопросом" Венесуэлы.

- Мы придерживаемся той точки зрения, что это национальный вопрос. И призываем стороны венесуэльского конфликта к диалогу, к нахождению политического решения поставленных вопросов в рамках действующего законодательства этой страны, - заключил Ашикбаев.

Оксана Скибан, Астана

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