МИД РК призвал Венесуэлу решить конфликт мирным путем
Что касается контекста Совбеза ООН, ситуация в Венесуэле не наносит ущерба международной безопасности.
Фото : BNews.kz4 марта 2019, 12:14
Вице-министр иностранных дел РК Ержан Ашикбаев в кулуарах мажилиса выразил позицию МИДа по ситуации в Венесуэле, передает корреспондент Zakon.kz.
- В том, что касается контекста Совбеза ООН, ситуация в Венесуэле не наносит ущерба международной безопасности, - сказал Ашикбаев.
По его словам, Казахстан считает эту ситуацию "национальным вопросом" Венесуэлы.
- Мы придерживаемся той точки зрения, что это национальный вопрос. И призываем стороны венесуэльского конфликта к диалогу, к нахождению политического решения поставленных вопросов в рамках действующего законодательства этой страны, - заключил Ашикбаев.
Оксана Скибан, Астана
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