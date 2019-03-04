Смерть казахстанского студента в Москве: результаты проверки еще неизвестны

Будем опираться на официальную информацию российской полиции - МИД РК.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров в кулуарах мажилиса сообщил последнюю информацию о смерти казахстанского студента в Москве, передает Zakon.kz.

- Его тело было отправлено домой, за счет родных. Сейчас ведется доследственная проверка, результаты нам еще не объявили, - сказал Смадияров.

Относительно информации о том, что студент МГУ покончил с собой, он отметил, что и эта информация проверяется.

- Информацию мы проверяем, будем опираться на официальную информацию российской полиции, - сказал представитель МИД.

25 февраля 2019 года в общежитии МГУ им. Ломоносова около 18.00 часов был обнаружен мертвым казахстанец Кирибаев Тамирлан, 1995 г.р., студент пятого курса. Предварительная причина смерти - удушение.

По словам знакомых, парню прочили большое будущее в науке, так как он был очень талантлив.

По факту смерти Кирибаева Никулинский межрайонный следственный отдел Следственного управления по ЗАО Москвы начал доследственную проверку. Посольство Казахстана официально обратилось в МИД РФ с просьбой взять данное дело на контроль и оказать всестороннее содействие.

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