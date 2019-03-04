Казахстанский теннисист Александр Бублик выиграл турнир АТР Челленджер 

В финальном матче Бублик подал 13 эйсов и реализовал 3 брейк-пойнта из 9.

Казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем международного турнира серии АТР "Челленджер" во Франции с призовым фондом 69 280 евро, передает Zakon.kz.

В финале казахстанский теннисист переиграл Норберта Гомбоша из Словакии со счетом 5:7, 6:3, 6:3. В финальном матче Бублик подал 13 эйсов и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Гомбош четырежды подал навылет и реализовал только один брейк.

Ранее казахстанец в полуфинале переиграл первую ракетку турнира, француза Грегора Барере, в четвертьфинале турнира Бублик обыграл француза Максима Янвье (6:1,7:5). В третьем круге турнира казахстанец одолел британца Жана Чоински, а во втором круге испанца Хавьера Баррано Касано.Итог – 6:4,6:4.

Отметим, что для Бублика это уже вторая победа на таком турнире в этом году. До этого казахстанец выиграл турнир серии АТР Челленджер в Будапеште (Венгрия).

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