Индия и Пакистан обменялись минометными ударами в Кашмире

О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.

Индийские и пакистанские военные 4 марта обстреляли позиции друг друга в регионе Кашмир, сообщил официальный представитель Минобороны Индии подполковник Девендер Ананд, передает РИА Новости.

- 4 марта около трех часов утра (03:30 по времени Астаны) пакистанская армия без причин нарушила режим прекращения огня, совершив обстрел по сектору Акнур. Наши военные открыли ответный огонь. Перестрелка прекратилась примерно в 06:30 (07:00 по времени Астаны), - уточнил он.

По информации Geo TV, пакистанские власти обвиняют индийских военнослужащих в беспорядочной стрельбе, итогом которой стали гибель ребенка, ранения многочисленных местных жителей и разрушение нескольких домов.

О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.

Все образовательные учреждения в пяти километрах от линии контроля остаются закрытыми.

Обострение ситуации в регионе

В последнее время обстановка в Кашмире - регионе, на который претендуют Индия и Пакистан, - существенно обострилась.

Причиной стала атака смертника, который 14 февраля подорвал себя рядом с колонной индийской военизированной полиции. Погибли 45 человек. Ответственность за убийства взяла на себя исламистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

Кроме того, 27 февраля пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном Кашмире, и взяла в плен двух пилотов. Впоследствии СМИ Пакистана обнародовали видеозапись, предположительно, с одним из индийских летчиков, который, будучи раненым, сообщил журналистам свое имя и воинское звание.

Позже власти Индии обнародовали свою версию, согласно которой истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, в ходе которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот числится пропавшим без вести.

Международное сообщество обеспокоено ухудшением отношений между двумя ядерными державами и призывает стороны к сдержанности.

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