От Полторанина до сих пор нет новостей

С консулом он не встречался.

Вице-министр иностранных дел РК Ержан Ашикбаев в кулуарах мажилиса прокомментировал ситуацию с казахстанским лыжником Алексеем Полтораниным, передает Zakon.kz.

- Полторанин отказывается выходить на связь пока. Насколько мы знаем, с консулом он не встречался, - сказал Ашикбаев.

Относительно информации о признании спортсмена в кровяном допинге, вице-министр сообщил, что до сих пор эту информацию никто не опроверг.

- Нет,у нас оснований не доверять, и не было опровержений тем сообщениям о признании своей вины как нашим спортсменом, так и автрийскими спортсменами. Такая не красящая спортсменов ситуация сложилась, - сказал Ашикбаев.

В то же время он отметил, что борьба с допингом, открытый диалог со спортсменами - это принципиальная позиция.

- Мы за чистый спорт и за равные условия для всех наших спортсменов. Казахстан присоединился к соответствующей конвенции ЮНЕСКО, все эти стандарты отрабатываются, - заключил спикер.

27 февраля казахстанский лыжник Алексей Полторанин, участвующий на чемпионате мира-2019 в австрийском Зеефельде был арестован сотрудниками правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии. Позже его отпустили. Тогда и появилась информация, что спортсмен признался в приеме допинга. Ранее сообщалось, что местонахождение спортсмена неизвестно. От соревнований его отстранили на время расследования.

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