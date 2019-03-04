Полицейские Алматы всерьез взялись за парковщиков-помогаек

Только за время одной спецотработки полицейские привлекли к ответственности порядка 300 самопровозглашенных парковщиков и "диспетчеров" автобусов.

Инспекторами местной полицейской службы проводится работа по пресечению деятельности лиц, оказывающих услуги по парковке автомашин около увеселительных заведений, торгово-развлекательных центров, а также на рынках и в других общественных местах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

- Как известно, на территории нашего мегаполиса действует автоматизированной система парковки транспортных средств. Однако на некоторых участках все же встречаются лица, которые помогают водителям припарковаться, либо выехать, а затем требуют за оказанные услуги деньги. В целом действия таких "парковщиков" квалифицируются нормами ст. 449 КРКобАП – назойливое приставание к гражданам в общественных местах. С начала текущего года инспекторами полиции к административной ответственности привлечено 247 незаконных "парковщиков". Добавлю, что в их число также входят лица, занимающиеся подсчетом времени движения автобусов, из-за действий которых сбивается график общественного транспорта. Действия так называемых "диспетчеров" также незаконны – такой позиции в организациях, осуществляющих пассажирские перевозки, не предусмотрено, - рассказал начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Торехан Исин.

Спикер также отметил, что с гражданами, привлеченными к административной ответственности за вышеуказанное правонарушение, проведена разъяснительная беседа.

- Они проинформированы о том, что за повторное совершение аналогичных правонарушений в отношении них будут приняты более строгие меры. Вплоть до административного ареста. Рецидив – это отягчающее обстоятельство. В то же время водители должны знать и помнить, что оплата за парковку, где она предусмотрена, производится через паркоматы, - уточнил подполковник Торехан Исин.

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