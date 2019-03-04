Samsung показала Galaxy S10 в Казахстане до старта продаж

Предзаказ смартфонов продлится по 6 марта включительно.

Samsung представила смартфоны Galaxy S10 в Алматы перед официальным стартом продаж в Казахстане. Во время презентации в ТРЦ Esentai Mall представители компании продемонстрировали новые технологии и функции новинок.

В мероприятии приняли участие IT-эксперты, бизнесмены, артисты, дизайнеры, журналисты и популярные блогеры. Гости получили возможность протестировать технические возможности смартфонов Galaxy S10, и многие отметили новый уровень качества дисплея и потрясающие фото и видео интеллектуальной системы камер.

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Серия включает основную модель Galaxy S10, увеличенную модель Galaxy S10+, в том числе керамическую версию с 1 Тб встроенной памяти, а также Galaxy S10e в компактном корпусе с плоским экраном.

Предзаказ смартфонов в Казахстане продлится по 6 марта включительно. Первые обладатели новинок по предзаказу получат в подарок беспроводные наушники Galaxy Buds, для этого необходимо сделать предоплату в размере, указанном на официальном сайте. Официальные продажи стартуют 8 марта.

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В Казахстане также можно будет приобрести лимитированную серию (1000 штук) керамической версии Galaxy S10+ с 1 Тб встроенной памяти и 12 Гб оперативной. Предзаказ специальной серии не предусмотрен, продажи данного смартфона начнутся спустя неделю после старта продаж основной модели.

Подробнее о смартфонах Galaxy S10 можно узнать на казахстанском информационном ресурсе Samsung.

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