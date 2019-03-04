Токаев принял представителей дипломатического корпуса

Токаев поздравил посла Японии Тацухико Касаи с началом его работы в Астане и высказал уверенность в том, что его деятельность внесет значимый вклад в дальнейшее продвижение политического диалога.

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев принял аккредитованных в Казахстане послов Армении, Кыргызстана, Туркменистана, Японии по их просьбе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Приветствуя нового посла Армении в Казахстане Гагика Галачяна, спикер Сената поздравил Армению с успешным проведением внеочередных парламентских выборов и высказал заинтересованность в продолжении дружественных отношений между законодательными органами наших стран. По словам К. Токаева, в Казахстане с неизменной симпатией относятся к армянскому государству, его народу, культуре и традициям. Между казахским и армянским народами существуют давние исторические традиции дружбы, поэтому, как считает руководитель верхней палаты парламента, важное значение имеет работа по исследованию уходящих в глубь веков культурных связей и сотрудничества.

К. Токаев подчеркнул приоритетное значение взаимодействия Казахстана и Армении в ОДКБ и ЕАЭС, а также в других международных организациях.

Во время встречи с послом Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым К. Токаев высоко оценил тесное взаимодействие законодательных органов Казахстана и Кыргызстана в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Председатель Сената отметил важность дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Участники встречи обменялись мнениями о возможностях дальнейшего развития региональных туристических маршрутов, в том числе пролегающих по древнему Великому Шелковому пути.

К. Токаев и посол Туркменистана Тойлы Комеков обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки дня. Спикер Спикер Сената считает, что подписание в Актау в августе 2018 года Конвенции по правовому статусу Каспия во многом обусловлено продуктивным взаимодействием соответствующих ведомств двух стран. Этот документ, открывающий новые горизонты для развития политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества прикаспийских государств в двустороннем и многостороннем форматах, уже ратифицировали парламенты Казахстана и Туркменистана.

Также Токаев поздравил посла Японии Тацухико Касаи с началом его работы в Астане и высказал уверенность в том, что его деятельность внесет значимый вклад в дальнейшее продвижение политического диалога, активизацию торгово-экономических и инвестиционных связей.

Председатель Сената напомнил, что в Декларации по итогам визита Президента Н. Назарбаева в Японию в 2016 г. лидеры наших стран подтвердили вывод двусторонних отношений на качественно новый уровень расширенного стратегического партнерства. Казахстан и Япония накопили богатый опыт взаимодействия в деле нераспространения ядерного оружия на планете. Собеседники обсудили также возможности дальнейшего развития межпарламентского диалога.

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