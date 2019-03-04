Евросоюз продлил на год санкции против Януковича

Санкции действуют с 2014 года.

Совет ЕС продлил на год санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, исключив при этом одного человека из санкционного списка. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС. Срок действия санкционного списка продлен на год, передает ТАСС.

- Совет ЕС продлил до 6 марта 2020 года замораживание активов в отношении 12 лиц (включая экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшее окружение - прим. ТАСС), идентифицированных как ответственных за нецелевое использование украинских государственных фондов и своего служебного положения. Запретительные меры в отношении одного человека продлены не были, - говорится в заявлении.

Ранее источники в Брюсселе сообщали, что из списка будет исключен Андрей Клюев в соответствии с решением суда ЕС. Точно это станет известно после публикации в Официальном журнале ЕС 5 марта, когда решение вступит в силу.

27 февраля это решение согласовали постоянные представители 28 стран - членов Евросоюза.

Евросоюз ввел 5 марта 2014 года целевые санкции в отношении 18 граждан Украины, включая Януковича, двух его сыновей, бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и приближенных к ним лиц. Санкции были введены на один год и включали запрет на въезд на территорию сообщества и заморозку банковских активов фигурантов черного списка. Основанием для введения санкций ЕС назвал "нецелевое использование государственных средств". На протяжении последующих лет ЕС вносил незначительные изменения в этот список, то расширяя, то сокращая его.

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