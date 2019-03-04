Хотел спасти брата и чуть не погиб от ожогов: 15-летнего подростка выписали спустя 200 дней

Мальчик перенес в общей сложности десять операций по пересадке кожи.

200 дней врачи боролись за жизнь подростка, получившего 50% ожогов поверхности тела, передает Zakon.kz.

В июле прошло года 23-летний парень из Буландинского района Акмолинской области совершил самоподжог. 15-летний брат бросился его тушить.

- В итоге самоподжигателя спасти не удалось. А вот его младший брат попал в центральную больницу Буландинского района в крайне тяжелом состоянии, с 50% ожогов поверхности тела. Чуть позже командой санавиации пациента доставили в Акмолинскую областную детскую больницу, - рассказали в Минздраве РК на своей странице в Facebook.

200 дней врачи боролись за его жизнь и буквально выхаживали. ⠀

- Мы до последнего боялись давать какие-то прогнозы, потому что ожоговая септикотоксемия, то есть внутренний воспалительный процесс всех органов - очень коварная болезнь. Есть обязательные стадии ожоговой болезни, которые больной, так или иначе, должен пережить. И спрогнозировать, как поведет себя болезнь в стадии ожогового шока или ожоговой токсемии, просто невозможно. Но мы победили. Мальчик перенес в общей сложности десять операций по пересадке кожи. Бекзат мужественно справился и очень хорошо нам помогал, выполнял все рекомендации, хоть и торопился встать на ноги, - рассказал лечащий врач-комбустиолог Петр Редкозубов.⠀

После долгожданной выписки Бекзат вернулся домой к родителям в Макинск. Ему еще предстоит долгий период реабилитации. Он заново учится самостоятельно себя обслуживать, держать предметы в руках, ходить.⠀

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- Я так долго этого ждал - возвращения домой. Да, тяжело, но уже не страшно. Жаль только, что пришлось бросить учебу из-за болезни. Но я справлюсь. Большое спасибо всем докторам, - поблагодарил Бекзат.

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