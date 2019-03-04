Алматинец подстроил угон своего авто и напал с отверткой на полицейского

Подозреваемый пытался сбежать, указав местонахождение якобы угнанного автомобиля.

Алматинец хотел получить компенсацию за якобы угон его машины, но в итоге будет наказан за два уголовных правонарушения, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, в дежурную часть УП Ауэзовского района от 34-летнего мужчины поступило сообщение о том, что в "Достык" угнали его машину Toyota Camry - 55. Сумму ущерба потерпевший оценил в 8 миллионов тенге.

- В своем заявлении потерпевший рассказал, что он с двумя знакомыми заехал в кафе, а на выходе не нашел своего "коня", добавив, при этом, что запасные ключи от машины потерял ранее. По данному факту было начато досудебное расследование. При анализе записей видеокамер наружного наблюдения кафе было установлено, что двое мужчин подошли к машине, свободно открыли двери, завели и уехали. И это произошло буквально через две минуты после того, как потерпевший с друзьями зашел в заведение, - рассказал начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции Алматы подполковник Есен Искаков.

Уже при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по раскрытию краж автотранспорта в кратчайшие сроки установили угонщиков. Они оказались одноклассниками потерпевшего.

- На допросе все участники, включая потерпевшего – гр.Ю., признались, что инсценировали угон по инициативе автовладельца. Выяснено, что машина приобретена гражданином Ю. в кредит в конце прошлого года и у него имеется страховой полис на случай угона. Таким образом гр.Ю. намеревался избавиться от недавно приобретенного автомобиля и получить денежную компенсацию по страховке. Однако теперь ему предстоит нести ответственность, согласно Уголовному кодексу, а именно ст. 419 ч. 3 УК РК - заведомо ложный донос. Ему грозит ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, - дополнил подполковник Искаков.

"Угнанная" машина была обнаружена в Алматинской области, в том же поселке, откуда родом ее владелец.

- В ходе проведения следственных действий гр.Ю. показал нам место, где спрятал авто – это дом его родителей. Однако там он пытался сбежать. Злоумышленник схватил отвертку и ударил ей оперуполномоченного. Но скрыться ему не удалось. Теперь ему также грозит ответственность и за применение насилия в отношении представителя власти. Подозреваемый водворен в ИВС. Жизнь нашего сотрудника вне опасности, - заключил Искаков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!