У казахстанки в России выкрали ребенка

Отец увез малыша в неизвестном направлении.

В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали обращение гражданки Казахстана, у которой выкрали ребенка в России, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Гражданка Казахстана Дана Амеева в прошлом году обратилась к нам с просьбой помочь ей вернуть ребенка. Как выяснилось, она вышла замуж за гражданина России, и они уехали жить в Калининград. По семейным обстоятельствам они разошлись, поэтому суд города Калининграда принял решение о том, что ребенок должен остаться с матерью. Есть действующее решение суда. Однако отец не захотел выполнять это решение и выкрал ребенка, через Беларусь и другие европейские страны увез его в неизвестном направлении, - рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на еженедельном брифинге.

По его словам, этот вопрос на контроле держал генконсул в Санкт-Петербурге, который неоднократно обращался в правоохранительные и судебные органы России. Однако российская сторона отговаривалась тем, что не знает о местонахождении отца и ребенка.

- В этом году, месяц назад, отец вместе с ребенком объявился в Калининграде. Незамедлительно мы вышли на связь с местными властями, чтобы решение суда было исполнено. Судебный пристав совместно с Даной Амеевой посетили ребенка. Она с прошлого года впервые увидела своего сына, долгое время были в разлуке, - рассказал Айбек Смадияров.

Он сообщил, что отец показал документы на получение ребенком российского гражданства.

- Возникает вопрос, как можно подать на гражданство России, если ребенок еще не вышел из казахстанского гражданства. Поэтому вопрос достаточно серьезный, мы над этим работаем. Генеральный консул Казахстана в Санкт-Петербурге держит вопрос на личном контроле. У ребенка Даны Амеевой казахстанское гражданство, у ее бывшего мужа - российское. В браке супруги прожили около двух лет, - проинформировал представитель МИД.

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