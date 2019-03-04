За один год жильем обеспечим 50% многодетных семей – аким СКО

Для расширения охвата малообеспеченных семей, особенно многодетных, будет повышен критерий оказания помощи до 70 процентов от прожиточного минимума.

Об этом сказал аким СКО Кумар Аксакалов в ходе заседания акимата. Одним из основных вопросов повестки дня - исполнение поручений Президента страны Нурсултана Назарбаева, озвученных на съезде "Нұр Отан", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В своем докладе глава региона подчеркнул, все поручения Елбасы направлены на реализацию новой социальной политики государства. Повышенное внимание и поддержка – многодетным и малообеспеченным семьям. Прежде всего, новая социальная программа направлена на обеспечение такой категории граждан жильем. В нашей области на данный момент в очереди на получение жилья стоит 341 многодетная семья. Половина из этого числа людей долгожданные квадратные метры получит уже в текущем году.

- В этом году мы построим три дома на 226 квартир для данной категории граждан. Таким образом, мы за один год сможем обеспечить более 50 процентов семей жильем. В районах тоже эту работу проделать. Здесь попрошу обратить внимание, правильно понять - нельзя допустить иждивенчества. Необходимо, чтобы все процедуры проходили правильно, по месту жительства данных граждан. Акимам районов поручаю провести подворовой обход многодетных семей, провести анализ, кто действительно нуждается в такой помощи, - сказал аким области Кумар Аксакалов.

Для расширения охвата малообеспеченных семей, особенно многодетных, будет повышен критерий оказания помощи до 70% от прожиточного минимума. Ранее он составлял 50 процентов. В СКО количество получателей такой помощи увеличится с 2 115 до 3225 семей. Для этих целей из республиканского бюджета направят 1, 7 млрд. тенге. Существенно увеличилась ежемесячная выплата на каждого ребенка - до 20 789 тенге. В регионе такой поддержкой охватят 6700 детей. Для 2 тысяч семей, где воспитываются дети – инвалиды, размер ежемесячного пособия увеличится на 30 процентов, с 31 до 41 тыс. тенге.

Также многодетные семьи теперь смогут оформить ипотечный займ по линии Жилстройсбербанка с достаточно низкой процентной ставкой – всего 2-3% годовых. 10% первоначального взноса будут субсидироваться из местного бюджета.

Безработным и самозанятым предоставляется помощь в рамках программы "Еңбек". На получение кредитов предусмотрено 2,8 млрд. тенге, грантов - 300 млн. тенге. Это позволит 1796 североказахстанцам заняться бизнесом, в том числе и на дому.

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