Какие дороги закрыты в Казахстане

Местами ухудшились погодные условия.

4 марта в ряде регионов Казахстана по различным причинам на автодорогах было закрыто либо ограничено движение, передает Zakon.kz со ссылкой на ТОО "Казахавтодор".

В Карагандинской области с 17.30 в связи с ухудшением погодных условий (метель) введено ограничение движения по всем направлениям для грузового и общественного автотранспорта.

В Астане с 11.40 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д "Астана - Киевка" (42-51 км "Астана - Кабанбай батыра – Киевка - Темиртау") для всех видов автотранспорта.

В Актюбинской области с 11.40 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, видимость нулевая) ограничено движение для всех видов автотранспортных средств на участках а/д: "Актобе - Астрахань" (175-330 км от п. Шубаркудык до гр. Атырау); "Актобе - Оренбург" (24-99 км от п. Хлебодоровка до гр. РФ); "Белогорка - Карабутак" (773-965 км от п. Белогорка до п. Карабутак); "Кобда - Уральск" (526-615 км от п. Кобда до гр. ЗКО).

В Костанайской области с 18.00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д республиканского значения А-23 "Денисовка – Житикара - граница РФ" (82-174 км, г. Житикара - граница РФ), для всех видов автотранспорта.

В ЗКО с 17.00 в связи с ухудшением погодных условий (плохая видимость, метель) закрыто движение на участке а/д республиканского значения "Самара - Шымкент" (394-526 км, п. Жымпиты – граница Актюбинской области) для всех видов автотранспорта.

Кроме того, по данным ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог", в ЗКО 1 марта с 15.30 в связи с расчисткой а/д областного значения: "Аксай - Жымпиты" (40-159 км), "Федоровка - Аксай" (0-82 км), "Таскала – Аккурай - Болашак" (0-157 км), с 21-30 "Аксай - Чингирлау" (0-86 км), "Анката - Сарыомир" (0-64 км).

4 марта с 9.00 закрыты "Уральск – Таскала - гр. РФ", участок с (31–104 км); с 10.30 - "Чингирлау – Лубенка - Сегизсай" (0-104 п. Чингирлау – п. Сигизсай), "Барбастау – Акжаик - Индер" (0-108 км п. Барбастау – п. Индер), "Жымпиты - Каратобе" (0-103 км п. Жымпиты – п. Каратобе) для всех видов автотранспорта.

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