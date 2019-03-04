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В новостройках Петропавловска будут открыты семейно-врачебные амбулатории

Кардинальные изменения ждут и сферу образования.

Фото : пресс-служба акима СКО4 марта 2019, 18:18

На заседании акимата СКО глава региона Кумар Аксакалов рассказал, как будут реализовывать поручения главы государства, данные на съезде партии "Нұр Отан", передает Zakon.kz.

Особое внимание Президент уделяет развитию сфер здравоохранения и образования. По линии отрасли здравоохранения усилят работу по оказанию первичной медико-санитарной помощи. Объем финансирования ПМСП увеличится с 40 до 60 процентов. В частности, в СКО в эту сферу направят 10 млрд тенге вместо прежних 8 млрд тенге. В микрорайонах Жас Өркен, Береке и Подгора будут открыты семейно-врачебные амбулатории.

- В микрорайонах Подгора, Жас Өркен нет ни одной врачебной амбулатории. В Береке большая нагрузка. Людям приходится добираться до центра, а это не очень удобно. Поэтому сегодня задача – сделать все эти амбулатории в шаговой доступности. Мы в этих микрорайонах будем открывать новые семейные амбулатории, где будут закреплены 5-6 врачей общей практики. Строить эти амбулатории будем на первых этажах строящихся домов. В этом году в городе появятся 3 семейные лечебные амбулатории, - подчеркнул аким области Кумар Аксакалов.

Кардинальные изменения ждут и сферу образования. Будет укреплена материально-техническая база 10 колледжей. Для сравнения, 5 лет назад на обновление всех колледжей было направлено 300 млн тг. В рамках проекта "Жас маман" ожидается выделение более 350 млн тенге на каждый колледж, где обучается 70% учащихся. Это будет современное оборудование, лабораторно-исследовательские комплексы, учебная техника, которые позволят повысить качество подготовки специалистов.

В рамках поручений, озвученных главой государства, на 30 процентов повысят заработную плату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы. На 25 процентов увеличится размер заработной платы у работников низового звена государственных исполнительных органов.

Надо подчеркнуть, на социальную сферу направлено 43% всего бюджета области. Это порядка 90 млрд тенге. Кроме того, планируется выделение дополнительных средств, в сумме 10 млрд тг.


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