В новостройках Петропавловска будут открыты семейно-врачебные амбулатории

Кардинальные изменения ждут и сферу образования.

На заседании акимата СКО глава региона Кумар Аксакалов рассказал, как будут реализовывать поручения главы государства, данные на съезде партии "Нұр Отан", передает Zakon.kz.

Особое внимание Президент уделяет развитию сфер здравоохранения и образования. По линии отрасли здравоохранения усилят работу по оказанию первичной медико-санитарной помощи. Объем финансирования ПМСП увеличится с 40 до 60 процентов. В частности, в СКО в эту сферу направят 10 млрд тенге вместо прежних 8 млрд тенге. В микрорайонах Жас Өркен, Береке и Подгора будут открыты семейно-врачебные амбулатории.

- В микрорайонах Подгора, Жас Өркен нет ни одной врачебной амбулатории. В Береке большая нагрузка. Людям приходится добираться до центра, а это не очень удобно. Поэтому сегодня задача – сделать все эти амбулатории в шаговой доступности. Мы в этих микрорайонах будем открывать новые семейные амбулатории, где будут закреплены 5-6 врачей общей практики. Строить эти амбулатории будем на первых этажах строящихся домов. В этом году в городе появятся 3 семейные лечебные амбулатории, - подчеркнул аким области Кумар Аксакалов.

Кардинальные изменения ждут и сферу образования. Будет укреплена материально-техническая база 10 колледжей. Для сравнения, 5 лет назад на обновление всех колледжей было направлено 300 млн тг. В рамках проекта "Жас маман" ожидается выделение более 350 млн тенге на каждый колледж, где обучается 70% учащихся. Это будет современное оборудование, лабораторно-исследовательские комплексы, учебная техника, которые позволят повысить качество подготовки специалистов.

В рамках поручений, озвученных главой государства, на 30 процентов повысят заработную плату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы. На 25 процентов увеличится размер заработной платы у работников низового звена государственных исполнительных органов.

Надо подчеркнуть, на социальную сферу направлено 43% всего бюджета области. Это порядка 90 млрд тенге. Кроме того, планируется выделение дополнительных средств, в сумме 10 млрд тг.

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