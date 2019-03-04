В Атырау с вводом нового КОСа закроют "Тухлую Балку"

Ввод в эксплуатацию нового КОСа решит проблему очистки канализационных стоков для левобережной части областного центра.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев проинспектировал ход строительства канализационно-очистных сооружений (КОС) в левобережной части Атырау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Весь комплекс включает в себя площадку головной канализационной станции, канализационных очистных сооружений, площадку биологических прудов и полей испарения. Ввод в эксплуатацию нового КОСа решит проблему очистки канализационных стоков для левобережной части областного центра. Существующая подача сточных вод без очистки сбрасывается на поля испарения "Тухлая балка", тем самым создавая неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Генеральным подрядчиком проекта является АО "Павлодарский речной порт".

Строительство объекта было начато в ноябре 2017 года. К концу текущего года объект должен быть сдан в эксплуатацию. На сегодня, выполнение строительно-монтажных работ подрядчиком ведется с опережением графика производства работ.

- Это нужный объект, бесспорно. Большая работа уже проведена. Торопиться не стоит, все работы должны вестись по запланированному графику. Архиважный объект для всего населения области должен быть построен качественно, - сказал Нурлан Ногаев.

Обращаясь к руководству "Атырау Су Арнасы" аким области дал поручение принять активное участие в ходе строительства. Впоследствии, этот объект будет передан именно данному коммунальному учреждению.

- Сейчас, на стадии строительства, вы должны активно участвовать в этой работе. Подрядчик должен учитывать ваши замечания и рекомендации. После сдачи в эксплуатацию объект должен функционировать безотказно. Вы специалисты, поэтому ваши замечание важны на стадии строительства. Если что есть сказать, говорите. Поэтому мы собрались здесь, на объекте. На месте решить необходимые вопросы, - отметил аким области. - Необходимо создать рабочую группу. Из управлений акимата, подрядчика, представителей авторского надзора, технадзора. Это большой объем работы и здесь должна быть учтена любая мелочь. Времени на раскачку нет. Этот стратегически важный объект и работу свою он должен начать сразу после окончания строительства.

По информации руководителя областного управления строительства Малика Аманова, предположительно, с августа по октябрь будут вестись пуско-наладочные работы. Объем работы большой. Но, подрядчик в полном объеме выполняет все взятые на себя обязательства.​ ​ ​

- Реализация этого проекта позволит решить многие проблемные вопросы, значительно улучшит экологическую ситуацию в городе. Также акиму города будет дано поручение в дальнейшем решить вопрос подключения частного сектора к данной системе, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

Стоит отметить, что после ввода нового КОСа, существующий отстойник "Тухлая балка", на протяжении многих лет вызывающий жалобы горожан будет закрыт. Отсутствие очистных сооружений в этой части города негативно влияет на окружающую природную среду. Неочищенные сточные воды отстойника "Тухлая балка" загрязняют подземные воды, почву и атмосферный воздух.

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