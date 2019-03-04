В Актобе вооруженный грабитель напал на ломбард

Охранник ломбарда отстоял заведение.

4 марта в Актобе было совершено вооруженное нападение на ломбард, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Актюбинской области.

По информации полицейских, римерно в 15:40 часов неизвестный мужчина, лицо которого было закрыто медицинской маской, угрожая травматическим пистолетом, совершил нападение на ломбард, расположенный по ул. Заводская. Охранником ломбарда нападение было предотвращено.

Для раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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