Сборная Алматы уложила всех на лопатки на молодежном чемпионате РК по дзюдо

Участники турнира - ближайший резерв главной команды страны.

В Атырау завершилось молодежное первенство Казахстана по дзюдо в личном зачете, где первое командное место завоевали воспитанники алматинской школы дзюдо, передает Zakon.kz.

В копилке алматинских дзюдоистов – 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые награды.

В чемпионате Казахстана принимали участие все сильнейшие мастера татами республики, и среди более 500 участников лучше всех сумела себя проявить дружина Алматы. Второе командное место заняли хозяева татами – дружина Атырауской области, замкнули тройку сильнейших атлеты ВКО.

– Это огромное достижение для воспитанников СДЮСШОР №4 и для нашего города. Успех наших ребят – это во многом заслуга тренерско-преподавательского состава. В первую очередь, хочу поблагодарить ребят и тренеров, которые, несмотря ни на какие трудности, превзошли все наши ожидания и в конкурентной борьбе выиграли первое командное место на таком ответственном старте. Управление физической культуры и спорта оказывает всемерную поддержку школе и спортсменам, приобрело за личные средства для воспитанников СДЮСШОР №4 четыре комплекта татами, что послужило огромнейшим толчком развитию алматинского дзюдо, - сказала директор СДЮСШОР №4 Айсулу Сериккызы.

Среди алматинцев золотые награды выиграли Галия Тынбаева (48 кг), Саера Мирзахметова (63 кг), Акерке Рамазанова (свыше 78кг) и Айбек Изтилеуов до (100 кг). Серебряные медали на счету Балнур Курманбай (52 кг), Арайлым Абеновой (свыше 78 кг) и Жансерика Жумабай (до 100 кг).

Бронзовые награды в активе Шерзода Давлатова (55 кг), Данияра Шамшаева (66 кг) и Мадины Парагульговой (до 78 кг).

Отметим, что участники чемпионата страны в Атырау являются ближайшим резервом главной команды страны.

Альберт Ахметов

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