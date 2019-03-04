Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Названа официальная причина смерти Децла

Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля в возрасте 35 лет.

Фото : instagram4 марта 2019, 20:26

Судебно-медицинская экспертиза в Ижевске установила, что хип-хоп исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался из-за острой сердечной недостаточности, передает РИА Новости.

Как уточняют следователи, смерть наступила вследствие осложнения заболевания сердечно-сосудистой системы. Телесных повреждений на теле музыканта не обнаружено.

Однако представитель СК Вера Филиппова не подтвердила отсутствие или наличие наркотиков и алкоголя в крови Децла.

- Ничего не могу вам сказать о наркотиках или алкоголе в крови Толмацкого, мы озвучили причину смерти музыканта по заключению судебно-медицинских экспертов, которое поступило в ведомство, — сообщила она РИА Новости.

21 февраля стало известно, что все права на имя, музыкальное наследие и клипы будут принадлежать его сыну Антонию. Позднее его жена Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.

- Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба... уже отправили искать нового мужа (чтобы не ругаться матом), — написала супруга Толмацкого.

Децл умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. В гримерке артист пожаловался на плохое самочувствие, его знакомые решили вызвать скорую помощь. Прибывшие на вызов медики не смогли спасти жизнь музыканта. Ему было 35 лет.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты