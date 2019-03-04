Названа официальная причина смерти Децла

Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля в возрасте 35 лет.

Судебно-медицинская экспертиза в Ижевске установила, что хип-хоп исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался из-за острой сердечной недостаточности, передает РИА Новости.

Как уточняют следователи, смерть наступила вследствие осложнения заболевания сердечно-сосудистой системы. Телесных повреждений на теле музыканта не обнаружено.

Однако представитель СК Вера Филиппова не подтвердила отсутствие или наличие наркотиков и алкоголя в крови Децла.

- Ничего не могу вам сказать о наркотиках или алкоголе в крови Толмацкого, мы озвучили причину смерти музыканта по заключению судебно-медицинских экспертов, которое поступило в ведомство, — сообщила она РИА Новости.

21 февраля стало известно, что все права на имя, музыкальное наследие и клипы будут принадлежать его сыну Антонию. Позднее его жена Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.

- Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба... уже отправили искать нового мужа (чтобы не ругаться матом), — написала супруга Толмацкого.

Децл умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. В гримерке артист пожаловался на плохое самочувствие, его знакомые решили вызвать скорую помощь. Прибывшие на вызов медики не смогли спасти жизнь музыканта. Ему было 35 лет.

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