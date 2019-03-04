Как живут в Казахстане люди-интерсекс

Бывает, что в семье рождается ребенок с признаками обеих полов.

Около 60 детей в год рождаются в Казахстане с нетипичными половыми признаками, заявили эндокринологи. В жизни таких детей возникает множество сложностей. Даже поставить диагноз оказывается не всегда просто, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Евгения не вписывается ни в какие общепринятые стандарты. Страшнее вопроса "кто ты?" для нее не придумать. Все потому, что она – интерсекс: человек с признаками и мужского, и женского пола.

Евгения Алексеева, интерсекс:

- Что людям мешает с такой патологией жить, так это, конечно, непонимание людей, это документы, опять же. Просто у нас в государстве принято: если ребенок родился с двумя половыми органами – один зашивают, один оставляют, не спросив, кем он в дальнейшем хочет быть, мужчиной или женщиной.

Людей с такими патологиями немало и в Казахстане. Причина в сбое на генетическом уровне. Каждый эмбрион изначально закладывается двуполым. Вплоть до 10 недели развития в утробе матери плод выбирает, кем ему стать, сохраняя готовность развиться как по женскому, так и по мужскому типу. У интерсексов, появившихся на свет, может быть полностью женское тело, но без матки, или мужское, но с дополнительной хромосомой.

Гульмира Абдуахасова, эндокринолог:

- Сейчас мы стали чаще встречаться с такими пациентами и стали их лучше диагностировать. Если раньше эти дети где-то скрывались вместе с родителями, доживали до взрослого состояния и только потом узнавали, что у них есть такая проблема, то сейчас мы диагностируем это на этапе новорожденности или до периода пятилетнего возраста.

В Казахстане людям с таким диагнозом инвалидность не присваивают. По словам детского эндокринолога Малики Алимусиной, практикующей в Великобритании, на 400 тысяч малышей, появляющихся ежегодно на свет в Казахстане, около 60 рождаются с нетипичными половыми признаками. В обществе отношение к ним неоднозначное, что возмущает специалистов: за исключением "неправильного" строения половых органов, это самые обыкновенные люди, которых важно правильно обследовать.

Малика Алимусина, эндокринолог:

- Самая важная часть - это обследование ребенка, чтобы установить причину, почему возникло. Дальше мы проводим диагностические манипуляции, УЗИ, МРТ, мы делаем гормональные анализы, также можем провести диагностическую лапароскопию. После установления диагноза обычно такие дети проходят хирургическую коррекцию у врачей-урологов.

А это – самое сложное и для врачей, и для пациентов. Когда надо решать, какими гормонами лечить человека и кем ему быть в итоге: женщиной или мужчиной. Опыт показывает: резких движений тут делать нельзя. По словам правозащитницы Ирины Бобковой, большинство интерсексов могут нормально жить и без операций. Но иногда им просто не оставляют выбора.

Ирина Бобкова, правозащитник:

- Например, это может родиться интерсекс-девочка, но родители хотят, чтобы это был мальчик. И родители заставляют, просят врача сделать операцию на половых органах, чтобы этот ребенок выглядел как мальчик. Согласно нашему законодательству и с точки зрения права, человек сам должен принимать решение, проводить какую-то операцию над своим телом или нет, и в этом случае и родители, и врачи нарушают права этого человека.

Два года назад интерсекс из Алматы Зайтуна Мухитдинова дала откровенное интервью одному из казахстанских изданий и призналась, что, несмотря на свои особенности, мечтает завести семью.

Зайтуна Мухитдинова, интерсекс:

- Я не считаю себя неполноценной или инвалидом. Да, я интерсекс. Что в этом такого? Мои родители были против, когда врачи в свое время сказали, что мне нужно отрезать половой орган. Я им за это благодарна. В школе меня оскорбляли и часто издевались. Я мечтаю лишь об одном, чтобы доктора помогли мне стать матерью.

Первой страной, где права интерсекс-детей стали защищать на законодательном уровне, стала Мальта. Три года назад там запретили проводить операции и процедуры по изменению половых характеристик несовершеннолетних без их согласия.

По словам врачей, от рождения необычного малыша не застрахована ни одна семья. Но чаще этому способствуют алкоголизм, курение, хронические болезни, кровосмесительные связи и даже любая вирусная инфекция матери. Ясно одно: для счастливой жизни интерсекс-людей нужны не только изменения в законодательстве или свод каких-то правил; но и серьезный сдвиг в человеческом сознании: чем шире представления людей о норме, тем меньше детей с нетипичными половыми признаками пострадают из-за этого.

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