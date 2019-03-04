Россия вышла из ракетного договора.

Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении страной выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.

Документ вступил в силу со дня подписания.

Россия приостановит выполнение договора до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по соглашению или до прекращения его действия.

При этом Россия не планирует размещать подпадающие под действие ДРСМД ракеты на пограничных территориях, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

- Приостановка ДРСМД не означает, что пока эти ракеты будут нами размещены, но если ракеты этого класса появятся в Европе, мы незамедлительно разместим такие ракеты у себя, — подчеркнул сенатор.

По его мнению, сейчас США начнут предлагать России различные варианты сохранения ДРСМД с включением в него новых государств-участников.

В 1987 году СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. К июню 1991-го договор был выполнен: Советский Союз уничтожил 1846 ракетных комплексов, Соединенные Штаты — 846.

Однако 2 февраля, после ряда взаимных обвинений в нарушении договора, Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД. В то же время Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по соглашению.

В Кремле заявили, что Россия зеркально ответит на такой шаг. Путин подчеркнул, что все предложения Москвы по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по разоружению.

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