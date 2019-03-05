Врачи Актобе ищут родных загадочного пациента

Если в ближайшее время родственники не найдутся, больного переведут в дом инвалидов.

В Актобе врачи разыскивают родственников загадочного пациента. Мужчина остается в клинике уже больше трех месяцев. О себе практически ничего не рассказывает. Медики не могут понять: действительно ли больной частично потерял память, либо намеренно не говорит о себе лишнего, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Дина Тукешева, зав. отделением больницы скорой медицинской помощи г. Актобе:

- В данное время больной контакту недоступен. Ориентирован в пределах личности своей. Отвечает только на вопросы – фамилия, имя, отчество. Другие данные о больном неизвестны.

В больнице скорой помощи 30-летний Тимур Бахитов находится с декабря. Он поступил с сильным обморожением нижних конечностей. Причем два года назад по этой же причине ему ампутировали обе ноги. В этот раз Бахитов перенес повторную операцию: пришлось резать уже до колен.

Сейчас таинственный пациент прошел весь курс лечения, но выписывать его некуда. За все время мужчину никто не навестил. Известно, что он отбывал срок в колонии строго режима. Правда, сам это отрицает. Если в ближайшее время родственники не найдутся, больного переведут в дом инвалидов.

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