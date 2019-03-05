Скончался Люк Перри
Актер перенес обширный удар.
Фото : beztabu.net5 марта 2019, 00:30
Актер Люк Перри, известный ролью Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" (Beverly Hills, 90210), умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщил в понедельник портал TMZ, передает ТАСС.
28 февраля портал сообщал, что Перри был госпитализирован с обширным инсультом.
Актер также снимался в телесериале "Ривердэйл" (Riverdale).
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