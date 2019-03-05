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Скончался Люк Перри

Актер перенес обширный удар.

Фото : beztabu.net5 марта 2019, 00:30

Актер Люк Перри, известный ролью Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" (Beverly Hills, 90210), умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщил в понедельник портал TMZ, передает ТАСС.

28 февраля портал сообщал, что Перри был госпитализирован с обширным инсультом.

Актер также снимался в телесериале "Ривердэйл" (Riverdale).


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