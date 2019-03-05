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Санкции США против России продлили на год

Об этом распорядился Дональд Трамп.

Фото : pixabay.com5 марта 2019, 00:33

Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении санкций, введенных против России в 2014 году из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

В уведомлении конгрессу уточняется, что санкции продолжат свое действие после 6 марта в течение одного года. Речь идет о санкциях, введенных указом президента Барака Обамы 6 марта 2014 года.

- Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, и способствуют незаконному присвоению ее активов, а действия и политика правительства РФ, включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы на Украине, по-прежнему представляют экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, - говорится в письме президента.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.


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