"Сарыарка" снова обыграла "Югру"

Команда вышла в четвертьфинал Кубка Петрова.

Карагандинский хоккейный клуб "Сарыарка" провел третий матч серии в рамках одной восьмой финала Кубка Петрова против "Югры" из Ханты-Мансийка, передает Zakon.kz.

Матч команда завершила со счетом 4:2. Благодаря победе карагандинцы вышли в четвертьфинал.

После игры стало известно, что власти Ханты-Мансийского автономного округа намерены детально разобраться в причинах поражения клуба. "Югра" решением совета директоров Континентальной хоккейной лиги была исключена на основании результатов спортивно-экономического рейтинга сезона-2017/2018 и переведена в ВХЛ.

Возлагать ответственность за результат только на главного тренера неверно, сообщил ТАСС директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

- Выигрывает команда, проигрывает тренер. Как бы то ни было, выводы будут сделаны. А какие - посмотрим, - сказал Артамонов.

Он отметил, что власти намерены разобраться в ситуации.

- Это процесс, поскольку в 2018 году команду только собрали буквально перед самым сезоном. Здесь возлагать всю ответственность только на тренера неправильно, - подчеркнул Артамонов, добавив, что не планируется увольнять главного тренера Алексея Ждахина.

В регулярном чемпионате ВХЛ "Югра" заняла седьмое место, набрав 75 очков в 28 матчах.

Сарыарка (Караганда) - Югра (Ханты-Мансийск) 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

1:0 - Махановский (Тамбиев, Сиксна) - 05:44 ГБ

2:0 - Зиазов (Ремов, Тамбиев) - 08:20

3:0 - Сарваров (Тамбиев, Метальников) - 09:32 ГБ

3:1 - Ващенко (Пилипенко, Берлёв) - 45:00

4:1 - Тамбиев (Ремов, Махановский) - 47:00 ГБ

4:2 - Пилипенко (Матерухин, Берлёв) - 58:34 ГБ

Вратари: Рейзвих - Иванников (00:00 - 08:20, 20:00 - 60:00), Шилин (08:20 - 20:00)

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!