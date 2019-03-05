"Сарыарка" снова обыграла "Югру"
Команда вышла в четвертьфинал Кубка Петрова.
Карагандинский хоккейный клуб "Сарыарка" провел третий матч серии в рамках одной восьмой финала Кубка Петрова против "Югры" из Ханты-Мансийка, передает Zakon.kz.
Матч команда завершила со счетом 4:2. Благодаря победе карагандинцы вышли в четвертьфинал.
После игры стало известно, что власти Ханты-Мансийского автономного округа намерены детально разобраться в причинах поражения клуба. "Югра" решением совета директоров Континентальной хоккейной лиги была исключена на основании результатов спортивно-экономического рейтинга сезона-2017/2018 и переведена в ВХЛ.
Возлагать ответственность за результат только на главного тренера неверно, сообщил ТАСС директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов.
- Выигрывает команда, проигрывает тренер. Как бы то ни было, выводы будут сделаны. А какие - посмотрим, - сказал Артамонов.
Он отметил, что власти намерены разобраться в ситуации.
- Это процесс, поскольку в 2018 году команду только собрали буквально перед самым сезоном. Здесь возлагать всю ответственность только на тренера неправильно, - подчеркнул Артамонов, добавив, что не планируется увольнять главного тренера Алексея Ждахина.
В регулярном чемпионате ВХЛ "Югра" заняла седьмое место, набрав 75 очков в 28 матчах.
Сарыарка (Караганда) - Югра (Ханты-Мансийск) 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)
1:0 - Махановский (Тамбиев, Сиксна) - 05:44 ГБ
2:0 - Зиазов (Ремов, Тамбиев) - 08:20
3:0 - Сарваров (Тамбиев, Метальников) - 09:32 ГБ
3:1 - Ващенко (Пилипенко, Берлёв) - 45:00
4:1 - Тамбиев (Ремов, Махановский) - 47:00 ГБ
4:2 - Пилипенко (Матерухин, Берлёв) - 58:34 ГБ
Вратари: Рейзвих - Иванников (00:00 - 08:20, 20:00 - 60:00), Шилин (08:20 - 20:00)
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