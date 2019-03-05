"Барыс" уступил нижегородскому "Торпедо"

Казахстанцы проиграли в овертайме.

В Нижнем Новгороде астанинский "Барыс" провел второй гостевой матч против местного "Торпедо" в рамках четвертьфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ, сообщает Zakon.kz.

За три периода команды отыграли активно: основное время завершалось с равным счетом 4:4. При этом первые три результативных удара по воротам соперника "Барыс" пробил в первую же двадцатиминутку. После этого хозяева льда активизировались и сравняли счет. Игра перешла в овертайм, после которого и выиграл "Торпедо" со счетом 5:4.

Пятая игра "Барыса" против "Торпедо" состоится 6 марта, в 19:30 по времени Астаны. На этот раз матч пройдет на домашнем для казахстанцев льду.

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