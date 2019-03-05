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Школьницы стали жертвами педофила во время фотосессии

Подозреваемого в надругательстве над двумя девочками задержали.

Фото : vn.ru5 марта 2019, 06:32

3 марта в Волгодонске Ростовской области был задержан мужчина, подозреваемый в надругательстве над двумя девочками-подростками. Само же преступление произошло днем 2 марта в новой части города, пишет "Блокнот Волгодонск".

Как стало известно от источника в правоохранительных органах, в субботу девочки-подростки (14 и 15 лет) решили сделать необычные селфи на заброшенной стройке возле детской поликлиники на улице Гагарина. Там к ним подошел взрослый мужчина, он заставил девочек удовлетворить его сексуальные потребности, после чего скрылся. О произошедшем стало известно полицейским, которые сразу объявили подозреваемого в розыск.

Вечером этого же дня в микрорайоне В-У и В-16 на магазинах были размещены ориентировки, а по социальным сетям стал распространяться фоторобот вероятного насильника.

В воскресенье он был задержан и доставлен в Следственный отдел Волгодонска для допроса. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".


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