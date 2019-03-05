Американские школьники "кинули зигу" на вечеринке

Кроме того, они выставляли на столе красные стаканы в форме свастики.

Американские школьники из штата Калифорния провели вечеринку, на которой сфотографировались, вскинув руки в нацистском приветствии, передает Lenta.ru.

Как отмечается, на снимках запечатлены учащиеся сразу трех старших школ: Ньюпорт-Харбор, Коста-Меса и Эстансия. Кроме того, они выставляли на столе красные стаканы в форме свастики. Фотографии изначально были размещены в Snapchat: там снимки и сообщения через короткое время становятся недоступными. Однако кто-то из пользователей сделал снимок экрана и разместил его в сети вновь с надписью "Мы видим вас".

В настоящее время официальные лица в Южной Калифорнии расследуют произошедшее. Вечеринку, которая проходила вне школьных стен, как и акты антисемитизма и ненависти, уже осудили. Ее также назвали неприемлемой как с морально-этической точки зрения, так и с точки зрения употребления алкоголя несовершеннолетними.

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