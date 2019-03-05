"Жизнь одна". Данэлия Тулешова мечтает сняться в кино

Двенадцатилетняя певица считает, что она должна максимально реализовать данный ей свыше талант.

Юная казахстанская певица Данэлия Тулешова поделилась в интервью Sputnik Казахстан своими дальнейшими творческими планами.

По словам исполнительницы, она хотела бы сняться в качественном фильме.

- Конечно, в будущем хочется все сделать. Потому что жизнь одна. Боженька дал мне такой талант, и надо его использовать по максимуму. Поэтому в будущем хочется сняться в фильме, и, я уверена, что я снимусь хоть в каком-то фильме. Хочется сыграть какую-нибудь главную роль. Я думаю, это очень интересно, - отметила она.

Также Данэлия Тулешова рассказала о своем участии в американском конкурсе The World's Best, где ее представили как "вокальное чудо". Артистка поделилась своим восторгом от того, что участвует в шоу вместе со своим земляком Димашем Кудайбергеном, и в то же время выразила мнение, что "соревноваться с другом нехорошо".

Напомним, Данэлия и Димаш прошли в третий тур шоу талантов The World's Best. Ранее в эксклюзивном интервью Zakon.kz певица рассказала, что не знает, кто победил на этом проекте и с кем из участников она подружилась.

Данэлия выступила в Астане 4 марта на открытии Чемпионата мира по шахматам, который впервые пройдет в Казахстане.

Данэлия Тулешова стала победительницей четвертого сезона украинского шоу "Голос. Дети", завоевала приз зрительских симпатий на конкурсе "Детская Новая волна - 2015". Завоевала шестое место на конкурсе "Детское Евровидение" в 2018 году, где представляла Казахстан.

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