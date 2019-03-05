Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Житель Усть-Каменогорска разгуливал по городу с карабином

40-летний житель областного центра ранее 11 раз привлекался к уголовной ответственности.

Фото : 24.kz5 марта 2019, 08:27

Житель Усть-Каменогорска разгуливал по городу с однозарядным карабином. Опасный предмет он ловко прятал под курткой, но был вовремя задержан полицией, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Как сообщили в полиции, 40-летний житель областного центра ранее 11 раз привлекался к уголовной ответственности.

Всего за первые дни операции "Правопорядок" в Восточно-Казахстанской области полиция выявила 10 фактов незаконного хранения оружия. Проводится проверка. Многие, как водится, объясняют его происхождение тем, что получили ружье в "наследство". А хранят, как правило, в гаражах или каких-нибудь подсобках.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты