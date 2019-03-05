Житель Усть-Каменогорска разгуливал по городу с карабином

40-летний житель областного центра ранее 11 раз привлекался к уголовной ответственности.

Житель Усть-Каменогорска разгуливал по городу с однозарядным карабином. Опасный предмет он ловко прятал под курткой, но был вовремя задержан полицией, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Как сообщили в полиции, 40-летний житель областного центра ранее 11 раз привлекался к уголовной ответственности.

Всего за первые дни операции "Правопорядок" в Восточно-Казахстанской области полиция выявила 10 фактов незаконного хранения оружия. Проводится проверка. Многие, как водится, объясняют его происхождение тем, что получили ружье в "наследство". А хранят, как правило, в гаражах или каких-нибудь подсобках.

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