Лобби The Ritz-Carlton, Astana в рейтинге журнала Architectural Digest

Дизайнерские приемы отсылают к памятникам природы Казахстана, которыми были вдохновлены дизайнеры.

Каждый год сотрудники американского журнала Architectural Digest отбирают для своего всемирно известного рейтинга 20 самых лучших лобби. Главный критерий – соответствие всему отелю. Часто бывает, что роскошный и просторный вестибюль не соответствует маленьким комнатам и наоборот.

В этому году лобби отеля The Ritz-Carlton, Astana попало в 20-ку лучших, чем, безусловно, гордится генеральный директор отеля Деннис Курт Юнг.

- Я очень горд, что наше лобби специалисты оценили столь высоко, учитывая все критерии выбора. Перед началом проектирования наш акционер сделал особый акцент на лобби отеля. Нужно было добиться идеального сочетания высочайшего качества и удобства для гостей. Поэтому, вестибюль проектировался просторным и изысканным, таким, чтобы при входе захватывало дух и с первых шагов возникало ощущение исключительности, - сказал он.

Журнал Architectural Digest делает акцент на роскошной мраморной лестнице, невероятной люстре над камином и шедеврами современного искусства, расположенными в вестибюле.

Примечательно, что дизайнерские приемы отсылают к памятникам природы Казахстана, которыми были вдохновлены дизайнеры.

- Мы уделили много времени и внимания рассмотрению множества вариантов компоновки и декора, рассматривали различные дизайнерские решения от нескольких международных компаний и, в итоге, остановились на предложении британских агентств по интерьеру - Richmond и Blacksheep Creatives. У них свой особый подход, да и сам дизайн сложный в реализации в связи с большим количеством разных элементов, которые нужно сочетать и из которых складывается общая сложная картина. Но все грамотные дизайнеры всегда прислушиваются к пожеланиям заказчика. Главное решить задачу, которую держит в голове клиент. Поэтому лобби сегодня действительно впечатляет атмосферностью и утонченным дизайном, в интерьере много ручной работы и оригинальных решений, - сказал Ерлан Оспанов, CEO Verny Capital, девелопера проекта Talan Towers, в одной из башен которого разместился The Ritz-Carlton, Astana.

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