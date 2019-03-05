Осадки пройдут на большей части Казахстана во вторник

Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на севере местами - снег, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, ночью Карагандинской областях - усиление ветра 15-23 м/с, местами – метель, туман, гололед. В Актюбинской области местами гололед, низовая метель, усиление ветра 18 м/с, ночью и утром – туман. В Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, Туркестанской областях ожидается туман, в Жамбылской, ночью Туркестанской, Атырауской областях местами, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской, Алматинской областях прогнозируют гололед. В Восточно-Казахстанской области ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, на дорогах – гололедица. В Павлодарской области местами низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с.

Погода в Алматы днем 7°, облачно.

Погода в Астане днем -6°, облачно.

Прогноз погоды на 5 марта.

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